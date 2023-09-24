Ось який найкращий час для сніданку: несподівана відповідь лікаря

Вам, певно, вже відомо, що сніданок – це найважливіший прийом їжі за весь день. Та для того, щоб отримати від нього максимальну користь, ви маєте не тільки наповнити свою тарілку здоровими і корисними продуктами, але і з'їсти їх в правильний час.

Виявляється, хороший сніданок може не тільки дати вам заряд енергії на цілий день, але й підтримувати стабільний рівень цукру в крові, покращити метаболізм та настрій. Коли ж варто вживати його, розповів доктор медичних наук Микита Тоші.

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Коли найкраще снідати

Ви могли цього не знати, та найкращий час для сніданку – протягом двох годин після вашого пробудження. Тож якщо ви встаєте досить рано, то й снідати потрібно рано. Річ у тому, що сніданок відразу після пробудження може прискорити ваш метаболізм.

Це дуже важливо через те, що ваше тіло буде без зусиль розщеплювати їжу та вивільняти енергію.

Тож найкращий час для сніданку – між 7 та 8 ранку. Намагайтеся не відкладати сніданок на час після 10 ранку, адже це може вплинути й на ваш апетит, і на здатність перетравлювати їжу.



Снідати варто рано вранці / Фото Pexels

У вчасного прийому ранкової їжі є безліч переваг. Зокрема, це допоможе підтримувати стабільний рівень цукру в крові, тож ви знизите свої шанси захворіти на діабет. А якщо ви відчуваєте надто велику тягу до їжі, це також може бути через те, що ви снідаєте надто пізно.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Ранній сніданок допоможе вам залишатися ситими до обіду та навіть підтримує вашу розумову активність, підвищує продуктивність та покращує концентрацію й увагу.

Втім, якщо ви тренуєтеся рано вранці, це не значить, що вам варто робити це з повним животом. Але й займатися спортом зовсім натщесерце теж не варто: з'їдайте фрукт чи овоч, щоб ви не залишалися надто голодними довго після пробудження.