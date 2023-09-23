Кава дає нам зранку поштовх енергії, тож це найпопулярніший напій багатьох людей. Втім, якщо зранку ми п’ємо її без проблем, то ввечері все ж таки варто обмежити її вживання.

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Терапевтка Адель О'Донохью зазначає, що вечірня кава може тривожно вплинути на наш організм і не варто її вживати у вечірню пору – за 6 годин до сну.

Уникайте кави за 6 годин до сну, щоб кофеїн не заважав вам спокійно заснути і добре спати аж до ранку,

– зазначила лікарка.

За її словами, помірне споживання кави все ж таки має позитивні переваги. Це дає нам енергію для підтримки функцій мозку, знижує депресію і поганий настрій, допомагає контролювати вагу та підтримувати здоров’я кишечника.

"Вагітні, які годують грудьми або мають проблеми зі здоров'ям, повинні обмежити споживання кави максимум двома чашками на день", – зазначає терапевтка.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів . Лімфоміозот

Велика кількість кави може викликати занепокоєння, нерегулярне серцебиття, головний біль і безсоння.

"Якщо ви відчуваєте, що вам постійно потрібна кава, це ознака того, що вам потрібно скоротити її споживання. Якщо ви часто ходите в туалет, то проблема може полягати саме в каві, оскільки вона є сечогінним засобом. це збільшує потребу в сечовипусканні і може призвести до відчуття зневоднення", – зазначила Адель О'Донохью.