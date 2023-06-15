Молоко: кому не треба пити і які продукти з нього краще не купувати

Молоко містить низку корисних речовин, як-от кальцій, вітамін D і магній. Проте перевагу цього продукту не може відчути кожен.

Хоч молоко корисне для кісток, боротьби зі стресом, м'язової маси, сну, шкіри, волосся і здоров'я загалом, щодо його вживання є низка обмежень. 24 канал розповідає, через що і кому краще не пити його.

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Кому і чому не варто вживати молоко

Якщо ви намагаєтесь схуднути, молоко не буде помічником у цьому, адже є доволі калорійним – 42,3 калорії на 100 грамів. Людям після 50 років варто не зловживати цим продуктом. Наслідком може стати прогресування або розвиток атеросклерозу. Все через міристинову кислоту.

Проблеми зі шлунком теж є перепоною на шляху до вживання. Молоко підвищує кислотність, що може призвести до появи виразок на стінках шлунка і кишківника, тобто до гастриту і виразкової хвороби.



Молоко корисне не для всіх / Фото Pexels

Утриматись від коров'ячого молока треба дітям до одного року, адже це може спровокувати несподівані серйозні алергічні реакції. Якщо ж ви алергік, молочний антиген "А" може викликати свербіж, висип і навіть напад бронхіальної астми.

Головна причина, через яку категорично не можна пити цей продукт – непереносимість лактози. Це генетичне захворювання, яке не дає людині перетравлювати лактозу. Часто це передається у спадок і провокується дефіцитом лактази.

Наслідками вживання можуть бути діарея, здуття чи бурління живота, нудота, блювота, гази чи судоми в животі. Зазвичай ці симптоми з'являються у період від 30 до 120 хвилин.

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Які молочні продукти шкідливі

Якщо у вас немає жодних з вищезгаданих протипоказань, вам пощастило. Але все одно є продукти на основі молока, які краще не їсти нікому. Йдеться, перш за все, про плавлені сирки, які є джерелом трансжирів, що негативно впливають на судини та викликають розвиток атеросклерозу.

Утриматись варто від йогуртів з наповнювачами, в яких чимало цукру. Через ідентичну причину не варто купувати солодкі глазуровані сирки. У них ще й інколи неякісний шоколад.