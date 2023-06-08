Обов'язково додати цей продукт у правильний раціон рекомендує ВООЗ, адже лише у яєчному білку міститься оптимальний для організму амінокислотний склад. Декому все ж варто остерігатись цього дешевого та популярного продукту, попереджає 24 канал.

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Кому не можна їсти яйця

У складі яєць ви знайдете цілий комплекс вітамінів А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а також кальцій, залізо, біотин, холін, що сприяє обміну жирів, покращує пам'ять, та лецитин, який необхідний для підтримки нервової та мозкової тканини.

Зловживати цим продуктом не варто: тим, хто не займається регулярно спортом, рекомендовано вживати до 6 яєць на тиждень, максимальна денна норма складає 2 – 3 штуки. Спортсменам можна збільшити як добову, так і тижневу дозу: максимум 6 штук на добу. Є й ті, кому зовсім не бажано їсти яйця.

Якщо у вас погані показники холестерину

Тим, у кого показники холестерину підвищенні, вживання яєць варто уникати. Якщо потішити себе продуктом ну дуже хочеться, рекомендовано їсти лише яєчні жовтки.

Алергікам

Яйця вважаються високоалергенним продуктом, який може спричинити серйозні наслідки для здоров'я та життя людини: анафілактичні реакції, набряк Квінке, генералізовані шкірні реакції.



Остерігайтесь вживання яєць / Фото Pexels

Тим, у кого непереносимість продукту

Між алергією та непереносимістю є суттєва різниця: у першому випадку організм реагує викидом значної кількості потужних хімічних речовин, що може мати летальні наслідки, у другому ж вас турбуватимуть проблеми із системами травлення, адже ваше тіло просто буде нездатне перетравити та засвоїти продукт. Відтак симптомами непереносимості є:

нудота;

здуття живота;

біль у животі або спазми;

діарея;

блювота;

розлад травлення.

Діабетикам

Остерігатись білкового продукту варто тим, хто страждає на діабет. Річ у тому, що захворювання зазвичай супроводжується пошкодженням судин, тож є ризик виникнення атеросклерозу, а яйця лише збільшують шанси на нові проблеми зі здоров'ям.

З хворобами ШКТ

Мінімізувати кількість яєць у раціоні слід при гастриті та хворобах ШКТ, адже продукт може спровокувати рефлюкс та печію. Не будуть помічними вони і тим, у кого проблеми з печінкою, тож на період загострення варто відмовитись від яєць.