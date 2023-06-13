Ніколи не пийте томатний сік, якщо у вас є ці проблеми зі здоров'ям

Томатний сік – це напій, який чітко ділить суспільство на два табори: тих, хто його полюбляє, і тих, хто зовсім не може терпіти.

Насправді ж рішення про те, чи вжити цей продукт, повинне випливати не так від ваших бажань, як від медичних показників.

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Кому не можна пити томатний сік

Напій не лише має оригінальний смак, але й містить багато корисних речовин та елементів: вітаміни А, С і К, фолієву кислоту. До того ж сік з томатів вважається чудовим антиоксидантом, тобто складники здатні захищати клітини від вільних радикалів та тіло від захворювань і ознак старіння. Помічним він стане і тим, у кого підвищені показники холестерину.

Позитивний вплив отримає серцево-судинна система та кишківник, якщо напій ви вживаєте регулярно. Загальну користь для здоров'я забезпечують і лікопін, вітаміни групи В, пектин, бета-каротин та клітковина.

Однак з напоєм варто бути обережним тим, хто має хронічні захворювання чи проблеми зі здоров'ям, зокрема:

виразку;

гастрит;

ниркову недостатність чи інші захворювання нирок;

проблеми жовчного міхура;

панкреатит;

подагра;

алергію на томати та індивідуальну непереносимість.

Якщо у вас є якась із перелічених проблем чи недуг, рекомендуємо обговорити вживання цього продукт з лікарем, адже наслідки можуть бути неприємними. Тим, у кого немає протипоказань, можна сміливо вживати 2 склянки томатного соку на день. Ця доза допоможе підтримати організм та наситити необхідними компонентами.