Кому не можна пити воду з лимоном

Про суперкористь води з лимоном у будь-який час дня ви могли чути не раз. Але чи задумувались, що це корисно не для всіх?

Лікарка-дієтологиня Карина Дайнеко поділилась порадами щодо того, кому краще утриматись від вживання цього легкого щоденного напою.

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Кому не треба пити воду з лимоном

Щоб відчути користь (допомога у виведенні кальцію із сечею та тонізувальний ефект), важливо в міру пити воду з лимоном. Дієтологи не рекомендують понад 2 такі склянки на добу.

Тим, у кого чутлива зубна емаль, краще не пити воду з лимоном. Навіть людям, у яких усе гаразд із чутливістю зубів, рекомендується пити воду із фруктовими кислотами через трубочку,

– наголошує Дайнеко.



Вода з лимоном корисна не для всіх / Фото Pexels

Якщо людина має запальні хвороби шлунка, велика кількість такого напою може викликати негативну реакцію. Категорично не треба пити цю воду тим, хто має алергію на цитрусові чи запальні процеси сечової та статевої систем.

Окрім цього, особам з цукровим діабетом чи інсулінорезистентністю не треба вживати воду з лимоном між прийомами їжі, адже в цей час підшлункова залоза відпочиває, а рівень інсуліну не повинен стимулюватися.