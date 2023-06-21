Тож поки триває зірковий час помаранчевих соковитих плодів, 24 канал спішить розповісти, кому краще уникати споживання та як вибирати фрукти.

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Чим корисні абрикоси

Абрикоси не лише смачні, але й дуже корисні. У складі фруктів велика кількість каротиноїдів, які забарвлюють його у характерний колір, покращують зір і шкіру, високий вміст калію, вітамін С, що позитивно впливає на серцево-судинну систему, антиоксиданти, клітковина, вітаміни А, Е і В9, марганець, кальцій, залізо.

Найкраще купувати абрикос в липні – серпні. Вважається, що у цей період фрукт не такий оброблений хімікатами та принесе вашому організму багато користі. Також абрикос має легкий проносний ефект, тож сприяє обміну речовин, а при застуді покращує відхаркування, тож у холодні сезони чай з абрикосовим м'якушем особливо буде актуальний.



Абрикоси корисні для здоров'я / Фото Pexels

Чому та для кого абрикоси небезпечні

Серед широкого переліку корисних компонентів ви знайдете неоднозначний амігдалін. Річ у тому, що його надлишок в організмі може привести до отруєння, саме тому лікарі рекомендують вживати не більше 4 – 5 плодів на добу. Заборонено вживати фрукт людям з виразкою і цукровим діабетом. Обережним з ним варто бути і людям чутливим до алергічних компонентів, вагітним та діткам.

Як вибрати абрикоси

Колір: він повинен бути без виражених плям, червоні та помаранчеві вкраплення – це нормально.

Поверхня: плоди абсолютно сухі, структура міцна, при натисканні фрукт не деформується, поверхня без тріщин і пошкоджень.

Запах: присутній характерний приємний аромат.