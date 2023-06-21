Будьте обережні: кому не можна їсти абрикоси

Вже сьогодні на фруктових лавках можна знайти солоденькі фрукти, які багато хто чекав чи не весь рік.

Тож поки триває зірковий час помаранчевих соковитих плодів, 24 канал спішить розповісти, кому краще уникати споживання та як вибирати фрукти.

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Чим корисні абрикоси

Абрикоси не лише смачні, але й дуже корисні. У складі фруктів велика кількість каротиноїдів, які забарвлюють його у характерний колір, покращують зір і шкіру, високий вміст калію, вітамін С, що позитивно впливає на серцево-судинну систему, антиоксиданти, клітковина, вітаміни А, Е і В9, марганець, кальцій, залізо.

Найкраще купувати абрикос в липні – серпні. Вважається, що у цей період фрукт не такий оброблений хімікатами та принесе вашому організму багато користі. Також абрикос має легкий проносний ефект, тож сприяє обміну речовин, а при застуді покращує відхаркування, тож у холодні сезони чай з абрикосовим м'якушем особливо буде актуальний.



Абрикоси корисні для здоров'я / Фото Pexels

Чому та для кого абрикоси небезпечні

Серед широкого переліку корисних компонентів ви знайдете неоднозначний амігдалін. Річ у тому, що його надлишок в організмі може привести до отруєння, саме тому лікарі рекомендують вживати не більше 4 – 5 плодів на добу. Заборонено вживати фрукт людям з виразкою і цукровим діабетом. Обережним з ним варто бути і людям чутливим до алергічних компонентів, вагітним та діткам.

Як вибрати абрикоси

Колір: він повинен бути без виражених плям, червоні та помаранчеві вкраплення – це нормально.

Поверхня: плоди абсолютно сухі, структура міцна, при натисканні фрукт не деформується, поверхня без тріщин і пошкоджень.

Запах: присутній характерний приємний аромат.