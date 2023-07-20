Кому не можна їсти буряк: відповідь здивує

Буряк – досить розповсюджений овоч, і чимало людей вживають його досить регулярно. Проте ви й не уявляєте, наскільки шкідливим він може бути.

Якщо ви полюбляєте буряк, вам варто переконатися, що цей овоч вам не нашкодить. Побічні ефекти від цього овочу можуть бути серйознішими, ніж ви уявляєте: від блювоти до анафілаксії.

Цікаво Вже починайте пити апельсиновий сік: ось чому він дуже корисний

Чим шкідливий буряк

Буряк, хоч і вважається надзвичайно корисним овочем, адже він містить чимало антиоксидантів і покращують кровообіг в усьому тілі та мозку, може принести декілька неприємних побічних ефектів.

Хоч більшість людей можуть безпечно вживати буряк чи не щодня, деякі все ж мають на нього серйозну алергію. Вона проявляється майже так само, як і алергії на інші овочі та фрукти. Серед симптомів: набряки у горлі, почервоніння, свербіж у язиці та роті, проте в рідкісних випадках окрім цих ефектів у людини може статися анафілаксія.

Ви могли й не підозрювати, проте вживання буряка може призвести до дуже несподіваного ефекту – бетурії. Темно-червоні елементи буряка можуть забарвити сечу в червоний чи рожевий колір у 10 – 14% населення. Проте не бійтеся: цей ефект тимчасовий та нешкідливий.



Буряк може викликати серйозну алергію / Фото Pexels​

Зважати на кількість буряка в раціоні варто й людям, які мають проблеми з нирками. Цей овоч багатий на щавлеву кислоту, і це може призвести до утворення каменів у нирках.

Чи можна їсти бурякові добавки

Чимало людей для того, щоб отримати користь для здоров'я, їдять не свіжий буряк, а бурякові добавки. Зазвичай вони мають форму порошку, який можна змішати з водою або іншим фруктовим чи овочевим соком.

І хоча може здатися, що оброблений овоч не буде таким корисним, як свіжий, він все ще може принести необхідні корисні елементи – так ви можете отримати не тільки антиоксиданти, але й нітрати та інші активні речовини, потрібні організму.

Добавки з буряка приймають люди, які прагнуть знизити артеріальний тиск. Також їх часто вживають спортсмени, адже нітрати в буряку допомагають розслабити кровоносні судини.