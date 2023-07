Апельсиновий сік особливо багатий на цукор, хоча зазвичай це просто натуральний цукор з апельсинів.

Читайте також Вибухова користь: 5 цілющих властивостей гострого перцю

"Окрім великого вмісту вітаміну C, апельсиновий сік містить інші ключові поживні речовини, зокрема фолієву кислоту і калій. Крім того, він містить унікальну рослинну сполуку під назвою гесперидин, яка може допомогти підтримувати нормальний кров'яний тиск та інші позитивні результати для здоров'я серця", – розповіла дієтологиня Лорен Манакер.

Чи корисний апельсиновий сік

Лише 100% натуральний апельсиновий сік може бути частиною збалансованої і здорової дієти.

"Апельсиновий сік справді містить джерело вуглеводів у вигляді цукру, проте 100% апельсиновий сік не містить доданих цукрів. Ви можете купити його з м'якоттю для невеликого збільшення кількості клітковини", – зазначила дієтологиня Керолайн Томасон.

Вибирайте напій, який приготовлений зі 100% соку, а не апельсиновий напій, приготований із додаванням цукру. Також ви можете вичавити апельсиновий сік самостійно вдома.



Чим корисний апельсиновий сік / Фото з Eat This Mush

Знижує ризик інсульту

"Споживання апельсинового соку пов'язане зі зменшенням ризику ішемічного інсульту на 22% у чоловіків і на 19% зниженням ризику ішемічного інсульту в жінок", – зазначає дієтологиня Лорен Манакер.

Бореться з каменями в нирках

Дієтологиня Каролайн Томасон стверджує, що вживання апельсинового соку науково пов'язане із запобіганням утворенню каменів у нирках. Фактично, дослідження, опубліковане в Клінічному журналі Американського товариства нефрологів, у якому взяли участь майже 200 000 осіб, показало, що "вживання кави, чаю, пива, вина та апельсинового соку пов'язане з нижчим ризиком" утворення каменів у нирках.

Зменшує запалення тіла

Запалення може завдати шкоди практично всім частинам тіла з голови до ніг, але додавання невеликої кількості апельсинового соку у раціон кожного дня може допомогти запобігти йому на початковому етапі.

Дослідження 2012 року, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, що у дорослих без ожиріння з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, які отримували 500 мл апельсинового соку впродовж 3 місяців, мали набагато менше запалення, ніж ті, отримував ту ж саму порцію соку.



Чим корисний апельсиновий сік / Фото з Flavorful Home

Покращує вагу

Деякі дослідження свідчать, що люди, які регулярно вживають апельсиновий сік, можуть бути менш схильні до пов'язаних із вагою станів, таких як ожиріння, ніж ті, хто утримується від нього.

Дослідження 2012 року, опубліковане в журналі BMC Nutrition Journal, показало, що люди, які регулярно вживали апельсиновий сік, мали не тільки кращу загальну якість дієти, а й менший ризик ожиріння.

"Якщо в сік не додаються цукри, а сік зроблений зі справжніх апельсинів, він може бути корисним доповненням до збалансованої дієти", – зазначила Манакер.

Знижує ризик холестирину

Якщо у вас спостерігається високий рівень холестерину, додайте до свого раціону трохи апельсинового соку.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі сільськогосподарської та харчової хімії, у людей, які споживали понад 200 мл неконцентратного апельсинового соку протягом трьох тижнів, спостерігалося зниження холестерину.

Покращує імунну систему

Якщо ви хочете зміцнити свою імунну систему, то апельсиновий сік вам в цьому допоможе.

Дослідження 2021 року, опубліковане у Frontiers in Immunology, показало, що регулярне вживання апельсинового соку ефективно зменшує запалення, що може бути корисним для загального імунного здоров'я людини.



Чим корисний апельсиновий сік / Фото з Eat This Not That

Знижує кров’яний тиск

Чимало дорослих людей мають високий кров'яний тиск. Допомогти його уникнути може додавання у свій раціон апельсинового соку.

Дослідження 2021 року, опубліковане в Європейському журналі харчування, засвідчило, що серед групи зі 159 осіб, які пили апельсиновий сік досягнули зниження артеріального тиску.