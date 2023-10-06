Ось 3 побічні ефекти від гарбузового насіння: ви про це не знали

Звісно, вам доводилося чути про те, що гарбузове насіння дуже корисне для здоров'я, та воно може і нашкодити, якщо його вживати у великих кількостях. Особливо неприємними ці ефекти можуть бути для деяких категорій людей.

Гарбузове насіння може стати чудовою закускою чи цікавим інгредієнтам у салатах та інших ставах. Втім, уникайте надто частого вживання цього продукту, адже це може призвести до деяких проблем з травленням.

Цікаво Які сніданки є зранку шкідливими: ви маєте про це знати

Газоутворення та здутття

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, насіння гарбуза надзвичайно багате на клітковину – в одній порції насіння ви можете знайти 0,9 грама клітковини. А споживання такої ж кількості насіння разом з шкаралупою може дати вам ще більше цієї корисної речовини – аж 2 грами.

Втім, клітковина може бути не тільки корисною, хоч вона і дає чимало переваг: зокрема, знижує рівень холестерину та контролює рівень цукру. Та у великій кількості клітковина може призвести до здуття, газоутворення та метеоризму. Окрім того, після того, як ви з'їсте всього жменю гарбузового насіння, ви можете відчути серйозний шлунково-кишковий дискомфорт.

Може призвести до діареї

Ви могли й не підозрювати, та вживання надто великої кількості клітковини також може призвести і до діареї. Це може вас дещо збентежити, адже зазвичай клітковину часто рекомендують як засіб від діареї. Та, виявляється, не вся клітковина однаково впливає на ваше тіло.



Гарбузове насіння містить багато клітковини / Фото Pexels​

Існують дві великі категорії клітковини: розчинна та нерозчинна. І гарбузове насіння здебільшого містить нерозчинну клітковину. А якщо ви страждаєте від діареї, дієтологиня Клаудія Томпсон рекомендує додати до раціону більше розчинної клітковини.

Можуть з'явитися закрепи

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Закреп – це ще один побічний ефект від вживання гарбузового насіння. Та для того, щоб запобігти усім цим побічним ефектам, ви можете почати споживати насіння у помірних кількостях – це допоможе уникнути більшості проблем з травленням.

Окрім того, не забувайте знімати шкаралупу – саме в ній міститься найбільше нерозчинної клітковини. Ще один спосіб покращити травлення – після споживання насіння пити багато води, щоб запобігти закрепам.