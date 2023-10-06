Правильний сніданок має складатися з клітковини, білків та корисних жирів. Поєднуючи ці три складові, ви будете відчувати себе ситими та бадьорими до обіду. Для енергії можна вживати помірну кількість нерафінованих вуглеводів.

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Однак найчастіше наші сніданки не є корисними, тож викличуть у нас за короткий час відчуття голоду. Про шкоду певних сніданків розповіла дієтологиня, яка спеціалізується на захворюваннях шкіри та здоров’ї кишечника Емі Ріхтер.

Солодкі пластівці

У пластівцях міститься багато цукру та низький вміст білка, відповідно такий сніданок підвищить рівень цукру в нашій крові. Це може призвести не лише до швидкого відчуття голоду, але й дратівливості. Популярна гранола також містить цукор, а часте її вживання може призвести до збільшення ваги.

Млинці й вафлі

Млинці та вафлі (гофри) також не є поживним сніданком. Вони містять багато цукру, жиру та калорій. Вони готуються з білого борошна, а солодкі додатки у вигляді джемів чи згущеного молока не принесуть організмові ніякої користі.



Список сніданків, від яких варто відмовитися / Фото Freepik

Тости з маслом

Тости – це легкий сніданок, адже його можна зробити нашвидкоруч. Втім такий сніданок є шкідливим, оскільки калорії надходять із вуглеводів у хлібі та жиру з масла.

Випічка

Відмовтеся від сніданків, які складаються з булочок та тістечок. Ця випічка багата цукром, жиром і калоріями, вона має низький вміст білка і клітковини.

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Підсолоджені йогурти

Йогурт корисно вживати, адже це гарне джерело пробіотиків та білка, а пробіотики – це живі бактерії, які покращують наше травлення. Втім багато йогуртів містять у своєму складі цукор, що не робить його вже таким корисним.

Солодкі кавові напої

Кава без цукру не стане зранку шкідливою, а от кавові напої, такі як капучино чи латте містять багато цукру. А якщо ви ще цей напій вживаєте з випічкою, то ваш організм отримає надмірну кількість цукру та калорій.