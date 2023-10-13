Кому не можна їсти горіхи: 5 категорій людей

Волоські горіхи можуть бути корисною і здоровою закускою, адже містять чимало вітамінів та поживних речовин. Втім, в них вистачає також і неприємних побічних ефектів

Для більшості людей горіхи підійдуть ідеально та стануть незамінним доповненням осіннього та зимового раціону. Втім, ви маєте бути обачними, щоб не вживати їх надто багато – вони можуть спричинити деякі неочікувані симптоми, як-от біль у шлунку, діарею чи здуття живота. Про те, кому не варто вживати горіхи, розповіла лікарка Гіта Дхарматті.

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Важкі для перетравлення

Клітковина в горіхах може стати проблемою для деяких людей, які мають захворювання кишково-шлункового тракту, адже її велика кількість може бути складною для перетравлення.

Проте горіхи також можуть бути і корисними для боротьби з хворобами травлення, у деяких випадках вони можуть посилити проблему, тож перед їх вживанням краще проконсультуватися із лікарем.

Зокрема, подумати над обмеженням волоських горіхів у своєму раціоні варто у випадку, якщо після їх споживання у вас з'являються такі побічні ефекти, як закрепи, здуття живота, гази, блювота, діарея чи біль у шлунку.

Може викликати алергію

Насправді алергія на волоські горіхи дуже поширена, тож якщо після них у вас починається утруднене дихання, з'являються висипи, свербіж у горлі та роті, закладеність носа та головний біль, це означає, що ви маєте відмовитися від вживання горіхів.

Найнебезпечнішим з усіх наслідків вживання горіхів людьми з алергією на них може бути анафілаксія. Це стан, коли організм опиняється у стані шоку, виникає утруднення дихання.



У деяких людей є алергія на горіхи / Фото Pexels​

Може призвести до збільшення ваги

Вольські горіхи у помірних кількостях є джерелом клітковини та можуть навіть сприяти схудненню, адже вони залишатимуть вас ситими протягом тривалого часу. Та якщо їсти їх надто багато, ви з часом точно наберете вагу.

Всього у семи волоських горіхах міститься 183 калорії, і велика їхня кількість, безумовно, призведе до збільшення ваги.

Один з способів протистояти цьому, не відмовляючись від продукту – вживати горіхи наприкінці прийому їжі, а не як окрему закуску. Пам'ятайте й про те, що хоч горіхи і є хорошим джерелом білка, ви не можете замінити ними м'ясо чи яйця. Окрім того, для того, щоб отримати від волоських горіхів максимальну користь, ви маєте поєднати їх з тваринними білками.

Небезпечні для дітей

Ви могли про це не знати, проте майже всі горіхи несуть ризик задухи для дітей. Це відбувається через те, що малюкам важко розкусити, розщепити та безпечно проковтнути тверду їжу, і вона може застрягнути у дихальних шляхах. А враховуючи те, що волоські горіхи досить великі, вони можуть становити дуже серйозний ризик.

Не варто давати ці продукти дітям, молодшим за 7 років.

Може призвести до загострення виразки

У сприйнятливих до виразок людей горіхи, які багаті на клітковину, можуть посилити неприємні наслідки та симптоми захворювання. Втім, для точного встановлення цього факту потрібні додаткові дослідження.

Якщо ви хочете вживати волоські горіхи без зайвих наслідків для здоров'я, ви маєте пам'ятати про міру – експерти наголошують, що 7 цілих горіхів – норма, і більше їсти не варто.