Кому нельзя есть орехи: 5 категорий людей

Грецкие орехи могут быть полезной и здоровой закуской, ведь содержат немало витаминов и питательных веществ. Впрочем, у них хватает также и неприятных побочных эффектов

Для большинства людей орехи идеально подойдут и станут незаменимым дополнением осеннего и зимнего рациона. Впрочем, вы должны быть осмотрительными, чтобы не употреблять их слишком много – они могут вызвать некоторые неожиданные симптомы, такие как боль в желудке, диарею или вздутие живота. О том, кому не стоит употреблять орехи, рассказала врач Гита Дхарматти.

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Тяжелые для переваривания

Клетчатка в орехах может стать проблемой для некоторых людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта, ведь ее большое количество может быть сложным для переваривания.

Хоть орехи также могут быть полезными для борьбы с болезнями пищеварения, в некоторых случаях они могут усугубить проблему, поэтому перед их употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

В частности, подумать над ограничением грецких орехов в своем рационе следует в случае, если после их потребления у вас появляются такие побочные эффекты, как запора, вздутие живота, газы, рвота, диарея или боль в желудке.

Может вызвать аллергию

На самом деле аллергия на грецкие орехи очень распространена, поэтому если после них у вас начинается затрудненное дыхание, появляются сыпь, зуд в горле и рту, заложенность носа и головные боли, это значит, что вы должны отказаться от употребления орехов.

Самым опасным из всех последствий употребления орехов людьми с аллергией на них может быть анафилаксия. Это состояние, когда организм оказывается в состоянии шока, возникает затруднение дыхания.



У некоторых людей есть аллергия на орехи / Фото Pexels

Может привести к увеличению веса

Вольские орехи в умеренных количествах являются источником клетчатки и могут даже способствовать похудению, ведь они будут оставлять вас сытыми в течение длительного времени. Но если есть их слишком много, вы со временем точно наберете вес.

Всего в семи грецких орехах содержится 183 калории, и большое их количество, безусловно, приведет к увеличению веса.

Один из способов противостоять этому, не отказываясь от продукта – употреблять орехи в конце еды, а не как отдельную закуску. Помните и о том, что, хотя орехи и являются хорошим источником белка, вы не можете заменить ими мясо или яйца. Кроме того, для того чтобы получить от грецких орехов максимальную пользу, вы должны соединить их с животными белками.

Опасны для детей

Вы могли об этом не знать, однако почти все орехи несут риск удушья для детей. Это происходит потому, что малышам трудно раскусить, расщепить и безопасно проглотить твердую пищу, и она может застрять в дыхательных путях. А учитывая то, что грецкие орехи достаточно велики, они могут представлять очень серьезный риск.

Не стоит давать эти продукты детям младше 7 лет.

Может привести к обострению язвы

У восприимчивых к язвам людей орехи, богатые клетчаткой, могут усугубить неприятные последствия и симптомы заболевания Впрочем, для точного установления этого факта требуются дополнительные исследования.

Если вы хотите употреблять грецкие орехи без лишних последствий для здоровья, вы должны помнить о степени – эксперты отмечают, что 7 целых орехов – норма, и больше есть не стоит.