Горох корисний не для всіх: кому його не можна їсти

Зелений горошок може здатися дуже корисним елементом раціону, проте, виявляється, деяким людям він може серйозно нашкодити. Перш ніж вживати його, дізнайтеся про ймовірні ризики.

Зелений горох дуже розповсюджений по всьому світу, і в Україні він займає важливе місце у раціоні чималої кількості людей. Проте кілька побічних ефектів гороху можуть зіпсувати вам здоров'я, якщо ви не вживатимете його обережно.

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Кому не можна їсти зелений горох

Одним з головних побічних ефектів зеленого горошку є велика кількість вітаміну К, що є в ньому. Цей жиророзчинний вітамін сприяє метаболізму, підвищує рівень кальцію в крові та має антиоксидантні властивості.

Вітамін К також може знизити ймовірність розвитку ракових клітин в організмі. Та постійне вживання цієї речовини може призвести й до негативних наслідків у здоров'ї. Якщо ви матимете надто багато цього вітаміну в організмі, це може призвести до розрідження крові та втрати тромбоцитів.

Не рекомендують вживати горошок й людям, які мають чутливий шлунок чи мають такі захворювання, як подагра та тромбофлебіт.

Також утриматися від споживання зеленого горошку варто людям, які намагаються скинути вагу, адже горох – джерело білка, і чимало людей забувають про це. Надмірне вживання горошку може призвести до набору ваги та накопичення жиру.



Горошок шкідливий для схуднення / Фото Pexels ​

Також зелений горошок може викликати здуття живота та надмірне газоутворення. Бобові, до яких також відноситься горох, мають високий вміст вуглеводів, які й призводять до такого ефекту. І він зберігається навіть після термічної обробки чи сушіння, проте у сирому вигляді він найбільш небезпечний.

Здуття також може бути спричинене високим рівнем цукру в продукті. Ці цукри не перетравлюються, а отже, призводять до накопичення газів у кишківнику. Небезпечний цей продукт й через те, що він може викликати діарею в людей, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом.