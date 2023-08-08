Якщо на вашій кухні все ще немає гречки, поспішіть її придбати, адже цей продукт може надати чимало переваг вашому здоров'ю. Ця крупа може вважатися повноцінним білком та містить усі амінокислоти, що необхідні організму.

Цікаво Частіше їжте кмин: він здивує своєю користю

Чим корисна гречка

Ця надзвичайна крупа може знизити рівень глюкози в крові через речовину рутин, що міститься у ній. Окрім того, науковці переконані, що екстракти гречки можуть лікувати резистентність до інсуліну. Тож додавання гречки до раціону може бути корисним для людей, які хворіють на діабет або мають чутливість до інсуліну.

Цей продукт може вплинути й на ризик серцево-судинних захворювань й знизити його. Рутин також є флавоноїдом, що чудово захищає серце та допомагає врегулювати рівень "поганого" холестерину.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Дивовижні властивості гречки не обмежуються впливом на серце: виявляється, крупа має протиракові властивості й може знизити ймовірність захворювання на цю смертельну хворобу. Особливі цілющі властивості має лушпиння зерен.



Гречка корисна для профілактики раку / Фото Pexels

Варто додати гречку до свого харчування й людям, які часто страждають від закрепів, адже вона допоможе нормалізувати роботу кишково-шлункового тракту. Окрім того, зерна мають сильні протизапальні властивості й можуть зменшити роздратування кишківника.

Та навіть цей корисний продукт потрібно вживати відповідально. Гречка може спричинити алергію у деяких людей. Тож якщо після її вживання ви відчуваєте нудоту, набряки чи висипання, спробуйте обмежити її у своєму раціоні. Експерти радять вживати не більше, ніж 85 грамів гречки щоденно – саме така кількість дозволить отримати вам максимум користі та не нашкодити собі.