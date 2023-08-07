Стережіться кабачків: цей овоч корисний не для всіх

Літо – це саме той час, коли у вашому раціоні з'являється найбільше кабачків. Проте будьте уважні з цим з вигляду невинним овочем: він має неочікувані побічні ефекти для здоров'я.

Кабачки здаються незамінним продуктом влітку. І правда, вони дешеві та поживні, а також містять чимало корисних речовин та можуть покращити ваше здоров'я. Проте деяким людям краще утриматися від цього овочу.

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Кому не варто їсти кабачки

Якщо ви полюбляєте їсти кабачки сирими, будьте обережні, адже згодом це може обернутися для вас кількома неприємними наслідками. Цей продукт містить чимало целюлози – структурного компонента клітинних стінок рослин. Також у кабачках є нерозчинна клітковина, і це робить його жорстким та важким для жування.

Тож після вживання кабачків ви можете невдовзі відчути здуття живота, і для багатьох людей воно буде досить болючим. Тож від цього овочу краще утриматися людям, які мають проблеми з травленням.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

А для людей з синдромом подразненого кишківника надлишок нерозчинної клітковини та велика кількість кабачка може бути протипоказана. Овоч може спричинити дискомфорт у шлунково-кишковому тракті та гази.



Сирий кабачок може ускладнити травлення / Фото Pexels

Будь-хто може відчувати здуття живота, однак частіше люди, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом, такі як СПК, стикаються з екстремальними випадками здуття живота, особливо після вживання певної "тригерної" їжі,

– поділилася дієтологиня Челсі Маккаллум.

Під час споживання сирих кабачків бактерії у кишківнику отримують целюлозу та виділяють метан, який і призводить до численних проблем з травленням. Якщо ж ви дуже полюбляєте ці овочі, спробуйте вживати їх не сирими, а вареними чи приготованими на пару.