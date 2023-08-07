Остерегайтесь кабачков: этот овощ полезен не всем

Лето – это именно то время, когда в вашем рационе появляется больше кабачков. Однако будьте внимательны с этим по виду невинным овощем: он имеет неожиданные побочные эффекты для здоровья.

Кабачки кажутся незаменимым продуктом летом. И правда, они дешевы и питательны, а также содержат немало полезных веществ и могут улучшить ваше здоровье. Однако некоторым людям лучше воздержаться от этого овоща.

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Кому не стоит есть кабачки

Если вы любите есть кабачки сырыми, будьте осторожны, ведь впоследствии это может обернуться для вас несколькими неприятными последствиями. Этот продукт содержит много целлюлозы – структурного компонента клеточных стенок растений. Также в кабачках есть нерастворимая клетчатка, что делает его жестким и тяжелым для жевания.

После употребления кабачков вы можете вскоре почувствовать вздутие живота, и для многих людей оно будет достаточно болезненным. Поэтому от этого овоща лучше воздержаться людям, имеющим проблемы с пищеварением.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

А для людей с синдромом раздраженного кишечника избыток нерастворимой клетчатки и большое количество кабачка может быть противопоказано. Овощи могут вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и газы.



Сырой кабачок может осложнить пищеварение / Фото Pexels

Любой может ощущать вздутие живота, однако чаще люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как СПК, сталкиваются с экстремальными случаями вздутия живота, особенно после употребления определенной "триггерной" пищи,

– поделилась диетология Челси Маккаллум.

При потреблении сырых кабачков бактерии в кишечнике получают целлюлозу и выделяют метан, который приводит к многочисленным проблемам с пищеварением. Если вы очень любите эти овощи, попробуйте употреблять их не сырыми, а вареными или приготовленными на пару.