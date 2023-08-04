Кому не можна їсти квасолю: вона може нашкодити

Квасоля – один з найпоширеніших продуктів у світі, і недарма. Вона не тільки дешева, але й надзвичайно поживна і корисна. Проте для деяких людей цей продукт може бути шкідливим.

Квасоля дуже швидко росте, невибаглива у догляді та, ймовірно, саме через ці характеристики стала такою популярною. Втім, до її вживання варто ставитися обережно, адже вона може здивувати вас цілим букетом побічних ефектів.

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Квасоля може спричинити газоутворення

Попри численні переваги квасолі для здоров'я, варто пам'ятати й про те, що ця рослина з сімейства бобових може викликати гази. І цей ефект тільки посилиться, якщо ви вживатимете її дуже часто чи навіть щодня.

Причина, через яку бобові викликають газоутворення, полягає в тому, що вона містить речовини, які не перетравлюються організмом – зокрема вуглевод рафінозу. Тож якщо ви маєте захворювання травної системи чи нирок, спробуйте обмежити вживання квасолі.

Квасоля може викликати коливання ваги

Виявляється, споживання квасолі може допомогти уберегтися від багатьох серцево-судинних захворювань. Також вважається, що вона може допомогти підтримувати здорову масу тіла та навіть зменшити обсяг талії.

Та ці переваги не такі однозначні: якщо ви вживатимете надто багато цього продукту, у вас може з'явитися кілька зайвих кілограмів. Це відбувається через те, що квасоля надзвичайно ситна та калорійна, тож якщо ви слідкуєте за фігурою, намагайтеся контролювати, скільки квасолі ви їсте.

Небезпека алергії

Так, навіть такий невинний продукт, як квасоля, може викликати алергію у деяких людей. І ви можете подумати, що вже би знали, якщо б мали її, проте алергія на квасолю може з'явитися з віком. І якщо діти можуть перерости харчову алергію, у дорослих вона переважно залишається на все життя.



Квасоля може викликати алергію / Фото Pexels

Втім, на щастя, алергія на квасолю не є поширеною, тож більшість людей можуть без проблем насолоджуватися цим продуктом. Та якщо ви маєте алергію на сою, шанси отримати негативну реакцію на квасолю стрімко зростають.

Головний біль та мігрені

Ви могли й не підозрювати, проте багато бобових, зокрема і квасоля, можуть викликати не тільки здуття живота, але й головні болі. Це пов'язано з речовиною тирамін, що міститься у продукті.

Їжа, що містить тирамін, може спровокувати головний біль у хворих на мігрень, сприяючи ланцюговій реакції, що призводить до селективного церебрального звуження судин з наступним відскоком розширення черепних судин (найпоширенішою причиною пульсуючого головного болю),

– повідомили в Національному фонді боротьби з головним болем.

Особливо сильно цей ефект може проявитися у людей, які вже страждають від мігреней.