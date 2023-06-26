Кому не можна їсти мед: відповідь здивує

Ви, певно, переконані, що мед – дуже корисний продукт. І це правда, він дійсно знижує рівень холестерину, зміцнює серце та сприяє гарному сну. Проте є категорії людей, яким варто утриматися від нього.

Мед може спричинити не тільки алергію, але і низку інших неприємних захворювань. Особливо він небезпечний для маленьких дітей. 24 Канал розбирався, кому ж краще уникати меду, аби не захворіти.

Цікаво Чим корисна полуниця і кому її краще не їсти

Мед може бути небезпечним

Про користь меду відомо вже давно. Дієтологи переконані, що він є антиоксидантом і сприяє очищенню шкіри. Також він покращує пам'ять та допомагає боротися зі стресом. Проте цей надзвичайно корисний продукт може серйозно нашкодити малюкам.

Вчені довели, що діти до трьох років можуть отримати алергію на мед, і цей продукт може бути надто важким для них. Окрім того, мед може спричинити у маленьких дітей і неприємну хворобу – дитячий ботулізм.

Ця інфекція з'являється, коли дитина ковтає стійку форму бактерії з ґрунтом або брудною їжею. Спори ботулізму містяться, зокрема, і в меду. Для дорослих це захворювання не страшне – вже з одного року організм виробляє захист від інфекції.



Мед може стати причиною дитячого ботулізму / Фото Pexels​

Та діти – не єдина вразлива категорія. Меду варто уникати й людям, які мають проблеми з печінкою, підвищений тиск та гіпертонію. Дієтологи зазначають, що мед дуже калорійний, тому тим, хто прагне скинути вагу або ж хворіє на ожиріння, також варто утриматися від цього запашного продукту.

Мед не можна класти у гарячі напої замість цукру. У температурі, вищій за 60 градусів за Цельсієм, він втрачає свої корисні якості. Ба більше, у кип'ятку мед може перетворитися на сполуку, небезпечну для організму.

Мед може стати шкідливим і для людей, які не мають проблем зі здоров'ям, якщо його вживати надмірно. Лікарі стверджують, що якщо їсти більше, ніж три столові ложки меду на день, можна спричинити збої у роботі підшлункової залози.