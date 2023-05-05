Більшість наголошує на важливості вживання полуниці та має рацію, адже у ній організм людини може почерпнути чимало корисних властивостей. 24 канал розповідає, чому треба їсти цю ягоду.
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Усе, що треба знати про полуницю
Чому корисна
Вміст корисних речовин зашкалює: вітаміни А, С, РР, В, Е, К, клітковина, каротиноїди, фолієва і яблучна кислота, магній, цинк, натрій, залізо, кальцій, мідь тощо. Усе це в комплексі покращує обмін речовин, апетит і роботу кишечника, запобігає запальним процесам.
Окрім цього, полуниця сприятиме схудненню, адже розщеплює жири та нормалізує рівень цукру в крові. Позитивний вплив відчують серцево-судинна система, імунітет, зір, нервова система, суглоби тощо.
Не варто забувати, що ягода має сечогінну дію та омолоджувальний вплив на організм, адже посилює регенерацію клітин і попереджає їхнє старіння. Також полуниця корисна при анемії і вагітності завдяки вмісту фолієвої кислоти.
Не забувайте ласувати полуницею / Фото Pexels
Для кого шкідлива
Попри величезну користь, є низка обмежень щодо вживання. Полуниця є сильним алергеном, тому краще обмежити доступ до неї дуже маленьким дітям й алергікам. Не потрібно їсти ягоди при гастриті, виразці, циститі і хворобах нирок, адже у ній чимало фруктової кислоти.
Скільки можна їсти на день
Добова норма вживання фруктів, в тому числі і ягід: 300 – 400 грамів. Полуниця, як і інші ягоди або фрукти, принесе користь, якщо дотримуватися міри у її вживанні,
– кажуть дієтологи.
Найкраще їсти полуницю у першій половині дня як перекус чи перед основними прийомами. Краще не вживати її натщесерце чи пізно ввечері. Якщо говорити про калорійність, то у 100 грамах ви знайдете в середньому 32,5 кілокалорії. Але через те, що часто ягоду вживають з цукром, сметаною чи збитими вершками, калорійність суттєво збільшується.
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Як обрати хорошу
Найкраще, звісно ж, виростити самостійно. Але якщо такої можливості немає, то у магазинах чи на ринках треба звертати увагу на колір плоду й запах. Полуниця не має бути дуже темною і мати неприємний аромат. Якщо хвостики легко відриваються, то ягода переспіла. Уникайте з плямами чи недоспілими частинами.