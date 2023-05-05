Більшість наголошує на важливості вживання полуниці та має рацію, адже у ній організм людини може почерпнути чимало корисних властивостей. 24 канал розповідає, чому треба їсти цю ягоду.

До слова Вибухова користь: ось чому треба їсти редиску

Усе, що треба знати про полуницю

Чому корисна

Вміст корисних речовин зашкалює: вітаміни А, С, РР, В, Е, К, клітковина, каротиноїди, фолієва і яблучна кислота, магній, цинк, натрій, залізо, кальцій, мідь тощо. Усе це в комплексі покращує обмін речовин, апетит і роботу кишечника, запобігає запальним процесам.

Окрім цього, полуниця сприятиме схудненню, адже розщеплює жири та нормалізує рівень цукру в крові. Позитивний вплив відчують серцево-судинна система, імунітет, зір, нервова система, суглоби тощо.

Не варто забувати, що ягода має сечогінну дію та омолоджувальний вплив на організм, адже посилює регенерацію клітин і попереджає їхнє старіння. Також полуниця корисна при анемії і вагітності завдяки вмісту фолієвої кислоти.



Не забувайте ласувати полуницею / Фото Pexels

Для кого шкідлива

Попри величезну користь, є низка обмежень щодо вживання. Полуниця є сильним алергеном, тому краще обмежити доступ до неї дуже маленьким дітям й алергікам. Не потрібно їсти ягоди при гастриті, виразці, циститі і хворобах нирок, адже у ній чимало фруктової кислоти.

Скільки можна їсти на день

Добова норма вживання фруктів, в тому числі і ягід: 300 – 400 грамів. Полуниця, як і інші ягоди або фрукти, принесе користь, якщо дотримуватися міри у її вживанні,

– кажуть дієтологи.

Найкраще їсти полуницю у першій половині дня як перекус чи перед основними прийомами. Краще не вживати її натщесерце чи пізно ввечері. Якщо говорити про калорійність, то у 100 грамах ви знайдете в середньому 32,5 кілокалорії. Але через те, що часто ягоду вживають з цукром, сметаною чи збитими вершками, калорійність суттєво збільшується.

Читайте також Спаржа шокує не лише смаком: 7 наслідків вживання

Як обрати хорошу

Найкраще, звісно ж, виростити самостійно. Але якщо такої можливості немає, то у магазинах чи на ринках треба звертати увагу на колір плоду й запах. Полуниця не має бути дуже темною і мати неприємний аромат. Якщо хвостики легко відриваються, то ягода переспіла. Уникайте з плямами чи недоспілими частинами.