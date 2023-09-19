Цим 3 категоріям людей не варто їсти моркву: ви будете здивовані

Морква може здатися вкрай корисним коренеплодом, проте й вона може нашкодити деяким людям. Переконайтеся, що додавання до раціону цього продукту принесе вам користь, а не навпаки.

Хрустка морква є чудовою альтернативою не надто корисним чипсам чи іншим перекусам, проте й вона таїть у собі кілька несподіваних побічних ефектів. Важливо також контролювати кількість моркви, яку ви їсте, інакше можете зіштовхнутися з неприємними наслідками.

Цікаво Ось як цибуля може покращити ваше здоров'я: 3 причини їсти її

Може викликати каротинемію

Виявляється, у деяких людей через надмірне вживання моркви може розвинутися хвороба, яка називається каротинемія. Хоч вона і звучить страшно, насправді не є шкідливою, хоч і виглядає досить дивно. Через те, що цей коренеплід дуже багатий на бета-каротин, шкіра деяких людей може забарвитися у жовтуватий чи світло-помаранчевий колір.

Експертка з харчування Олівія Тарантіно стверджує, що це відбувається через те, що бета-каротин потрапляє до вашої крові. Тож будьте уважні: якщо після вживання моркви ваші долоні та ступні набувають дивного жовтого відтінку, спробуйте обмежити вживання цього овочу.

Грудне молоко може мати морквяний присмак

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо ви годуєте груддю, зверніть увагу на те, що регулярне вживання моркви може надати вашому молоку дивного морквяного присмаку. Це відбувається найчастіше з жінками, які їдять багато моркви під час вагітності.

Також на смак грудного молока впливає регулярне вживання часнику. Деякі дослідження також показують, що це може бути навіть корисним, адже згодом діти більш схильні сприймати смак цих продуктів та робити їх частиною свого раціону.



Морква може змінити смак грудного молока / Фото Pexels​

Алергії та висипання

Вам може здатися, що алергія на моркву є не надто розповсюдженою, проте насправді у Європі від неї страждає кожна четверта людина. Тож якщо після вживання моркви ви відчуваєте подразнення, почервоніння шкіри, свербіж чи появу висипів, подумайте над тим, щоб зменшити кількість моркви у своєму раціоні.