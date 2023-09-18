Якщо ви думаєте, які овочі варто додати до свого раціону восени, щоб зміцнити свій імунітет та покращити стан здоров'я, саме цибуля стане чудовим вибором. Спробуйте їсти більше цього овочу, і ви дуже швидко помітите результат.

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Цибуля багата на вітамін С

Зазвичай з вітаміном С асоціюються цитрусові, проте й звичайна дешева цибуля, яку можна придбати у будь-якому магазині, може стати чудовим джерелом цього вітаміну. Поживна речовина допомагає організму відновлюватися й формувати кровоносні судини.

Окрім того, вітамін С є антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами. Експерти рекомендують вживати щодня по 90 міліграмів вітаміну С. І всього одна цибулина може забезпечити до 18% добової потреби у цій поживній речовині.

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У цибулі є багато клітковини

Всього з однієї середньої цибулини ви можете отримати від 21 до 38 грамів клітковини. Ця поживна речовина потрібна вашому організму для того, щоб ви довше відчували ситість та не переїдали. Окрім того, регулярне споживання клітковини допомагає знизити ризик ожиріння та живити кишкові бактерії (пробіотики).



Цибуля містить чимало клітковини / Фото Pexels

Сира цибуля найкорисніша

Якщо ви думаєте, у якому вигляді отримаєте найбільше користі від цибулі, то найкраще підійде сирий овоч. Спробуйте додавати сиру цибулю до салатів чи бутербродів.

Втім, якщо ви злегка її обсмажите, щоб вона стала м'якою, цибуля не втратить більшість своїх корисних властивостей. Дієтологиня Крістін Мікстас переконана, що варена чи печена цибуля точно не принесе вам шкоди, проте у ній буде менше вітамінів та антиоксидантів.