Помідори корисні не для всіх: ось 6 несподіваних побічних ефектів

Користь для здоров'я помідорів давно доведена, проте це овочі можуть принести і шкоду для деяких людей, особливо у великих кількостях. Переконайтеся, що речовини у цьому продукті безпечні для вас.

Чимало людей вживають помідори регулярно, і це не дивно, враховуючи те, що ці овочі є інгредієнтами багатьох страв. Та цей продукт може підходити не всім і навіть негативно вплинути на здоров'я деяких людей. Про те, кому потрібно уникати помідорів, розповів експерт зі здорового харчування Раві Теджа Тадімалла.

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Небажаний для вагітних

У помідорах, окрім великої кількості різноманітних вітамінів, містять також багато лікопіну, який може бути небезпечним під час вагітності. Окрім того, він може бути небезпечним для людей, які страждають від раку простати, адже може посилити симптоми цього захворювання.

Лікопін також варто вживати з обережністю людям, які мають виразку шлунка та інші проблеми, пов'язані з травленням.

Може викликати кислотний рефлюкс

Помідори – це досить кислий продукт, тому вони можуть викликати печію. Помідори наповнені яблучною та лимонною кислотами, і через них ваш шлунок може виробляти надмірну кількість шлункової кислоти, що відповідає за розщеплення їжі.

А коли об'єм кислоти у шлунку збільшується, вона може піднятися стравоходом вгору та викликати неприємні симптоми. Окрім того, викликати кислотний рефлюкс може також томатний соус.

Алергія

Так, виявляється, деякі люди можуть страждати від алергії на помідори. Зазвичай вона виникає відразу ж після вживання цих плодів.

Серед симптомів, як можуть вас спіткати:

кропив'янка;

подразнення шкіри;

висипи;

екзема;

кашель та чхання;

першіння і набряки у горлі.



Помідори можуть викликати алергію / Фото Pexels​

Проблеми з нирками

Міністерство охорони здоров'я США опублікувало дані щодо того, що люди, які страждаюь від прогресуючої хронічної хвороби нирок, мають обмежити вживання калію. А помідори надзвичайно багаті на цей мінерал.

Людям, які страждають від інших проблем з нирками, краще також їсти менше помідорів, адже в них є і багато води.

Синдром роздратованого кишківника

Помідори можуть також бути однією з причин синдрому подразненого кишківника. І якщо ви вже маєте це захворювання, томати можуть спровокувати здуття живота та інші неприємні симптоми.

Не забувайте й про те, що помідори є одним з найбільш поширених харчових алергенів, тож варто їсти їх в міру.

Проблеми з сечовипусканням

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Виявляється, чимало кислих продуктів, до яких належать і помідори, можуть спричинити подразнення сечового міхура, а в деяких випадках навіть призвести до циститу – відчуття печіння у сечовому міхурі.