Кому не можна їсти редиску: відповідь здивує

Певно, чимало людей полюбляють додавати редис до різних страв і салатів, адже цей коренеплід чудово смакує та відомий своїми цілющими властивостями. Втім, далеко не всім він принесе користь

Маленькі коренеплоди можуть бути ідеальною закускою для більшості людей, адже вони містять багато поживних речовин та можуть зменшити запалення й врегулювати рівень холестерину у крові.

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Чим небезпечна редиска

Ви могли й не підозрювати, що цей овоч має несподівані побічні ефекти, які можуть проявитися особливо яскраво, якщо ви їстимете редис у сирому вигляді. Коренеплід не тільки додасть вашому тілу вітамінів, але й нашкодить щитоподібній залозі.

Виявляється, редис містить речовину під назвою гойтроген. Ця група сполук є й у інших овочах, наприклад, броколі, капусті та деяких соєвих продуктах. Ці сполуки вивільняються тоді, коли ви вживаєте редиску у сирому вигляді, та блокують процес надходження йоду до щитоподібної залози.

Без достатньої кількості йоду робота залози може бути серйозно порушена, і вона не зможе виробляти необхідні організму гормони.

Тож якщо ви маєте проблеми з щитоподібною залозою, спробуйте обмежити вживання редиски та проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як додавати її до свого щоденного раціону. Та якщо ви переконані, що не хочете відмовлятися від цього овочу, є спосіб розв'язати проблему – готувати редис.



Редис​ може спричинити проблеми з щитоподібною залозою / Фото Pexels

Якщо їжу, насичену гойтрогенами, піддати термічній обробці, це знизить її здатність впливати на вироблення гормонів. Відмовлятися від редису повністю точно не варто, адже він може надати неабиякі переваги вашому здоров'ю.

Зокрема, корисний цей коренеплід для людей, які хворіють на жовтяницю. І, що цікаво, у лікуванні використовують не сам овоч, а його листя. Натомість сік допомагає виводити токсини з крові та очищати її.

Має редис і сечогінні властивості, тож допомагає у очищенні нирок та ефективно лікує запалення та відчуття печіння.