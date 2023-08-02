Можливо, ви спеціально тримаєте воду в холодильнику, щоб після повернення з вулиці випити склянку прохолодного напою, чи постійно тримаєте напоготові лід. Та короткотривале полегшення після ковтка крижаної води може обернутися проблемами зі здоров'ям.

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Холодна вода порушує травлення

Експерти переконані, що вживання холодної води та напоїв звужує кровоносні судини, а зрештою це обмежує травлення. Окрім того, низька температура напоїв може перешкоджати природному процесу засвоєння поживних речовин під час травлення.

Це відбувається через те, що тіло надто зайняте регулюванням температури тіла, і не може так само ефективно слідкувати за травленням. Парадоксально, та вживання холодної води може спричинити навіть зневоднення.

Біль у горлі

Певно, одна з найнеприємніших речей, що може трапитися влітку – це застуда. А крижана вода може спричинити не тільки подразнення горла та біль у ньому, але й утворення слизу у дихальній системі та застуду.



Холодна вода може спричинити застуду / Фото Pexels

А коли організм перевантажений, він стає вразливим для багатьох інших респіраторних інфекцій.

Вода ускладнює розщеплення жирів

Ще одна причина відмовитися від пиття холодної води – вона заважає організму розщеплювати жири, що ви отримали з їжі, і вони відразу застигають. Спробуйте утриматися від вживання охолоджених напоїв щонайменше протягом 30 хвилин після прийому їжі.

Окрім того, холодна вода відповідає й за зниження частоти серцевих скорочень.

Холодна вода може шокувати організм

Не рекомендують вживати крижану воду й після тренувань. Після будь-яких вправ ваш організм виробляє багато тепла, а негайне вживання холодних напоїв викликає різницю температур, що згодом вплине на травлення.

Крижана вода стане шоком для вашого організму і може навіть викликати хронічний біль у животі.