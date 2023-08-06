Кому не можна їсти спаржу: є 5 категорій людей

Спаржа або аспарагус є дуже корисна для нашого організму, втім є певна категорія людей, яким варто обмежити споживання цього овоча.

Спаржа допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, нормалізує серцевий ритм, зміцнює судинні стінки, знижує рівень глюкози в крові, очищує організм від шлаків, допомагає роботі нирок, усуває набряки.

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Спаржа – чудове джерело вітамінів А, групи В, С, Е, К, а також важливих мікро- і макроелементів – фолієвої кислоти, міді, марганцю, селену, калію тощо.Водночас, у ній міститься небагато калорій, тож вона входить до складу багатьох дієт.

Кому не можна їсти спаржу

Щоб не нашкодити своєму організмові, спаржу з раціону варто виключити людям, які мають такі хвороби:

Алергію;

Цистит;

Простатит;

Мочекам’яну хворобу;

Виразку шлунку в стадії загострення.

Вживати спаржу не можна дітям до 2-ох років.



Спаржа корисна не всім / Фото з Seeds

Що лікує спаржа

Вона стимулює роботу нирок, що корисно при затримці сечі, набряках і деяких ниркових захворюваннях. Таку ж дію цей овоч має на кишечник – активізує його роботу. Також вона підтримує роботу серця, сприяє загоєнню ран і зміцненню сполучних тканин, підвищує імунітет.

Як часто можна їсти спаржу

Аспарагус – це ще й простий спосіб збільшити споживання овочів, яких на добу треба їсти 2-3 чашки. Серйозних обмежень у поїданні цього овоча немає, але оптимально вживати 4-5 стручків на добу.