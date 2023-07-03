Кому не варто їсти моркву: є 5 категорій людей

Морква містить чимало корисних вітамінів, які сприяють поліпшенню зору та зміцнюють імунітет. Але вам варто знати, що не всім людям вона принесе таку користь.

Якщо їсти помаранчевий коренеплід надто часто, можна зіштовхнутися з неприємними наслідками. Ви могли навіть не підозрювати, що від надмірного вживання моркви ваша шкіра може змінити колір. 24 Канал розбирався, як цей овоч може нашкодити організму.

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Кому не можна їсти моркву

Здоровий раціон зазвичай асоціюється у людей з великою кількістю овочів, у тому числі й з морквою. Проте у неї є чимало побічних ефектів, про які ви можете навіть не здогадуватися.

І перший з них – алергічні реакції. Деякі люди мають підвищену чутливість до моркви, і її вживання може спричинити неприємні, або і небезпечні наслідки. Зокрема, вам варто обмежити цей продукт в раціоні, якщо після його вживання у вас з'являються висипи, діарея чи набряки. Окрім того, у невеликої кількості людей алерген, присутній у морквяному пилку, може спричинити анафілактичний шок чи кропив'янку.

Морква також містить багато бета-каротину, і хоча ви можете думати, що це принесе користь вашому організму, це не так. Надто велика кількість цього вітаміну може призвести до каротинемії, від якої шкіра на долонях і ступнях набуває жовтувато-помаранчевого відтінку. Якщо ви помітили в себе ці симптоми, необхідно негайно зменшити кількість моркви у щоденному харчуванні.



Через вживання великої кількості моркви може пожовтіти шкіра / Фото Pexels

Уникати цього овочу варто й людям, які хворіють на діабет, адже в моркві міститься чимало цукру. Він у коренеплоді швидко перетворюється на глюкозу, яка може бути шкідливою для людей, що страждають від цього захворювання.

Останні дослідження також показали, що морква може бути небезпечною для немовлят. Радять їсти менше моркви й матерям, які годують груддю. Виявляється, щовелика кількість цього продукту може змінити смак грудного молока.

Не слід їсти надто багато моркви і якщо ви маєте запалення тонкої кишки чи виразкову хворобу шлунка.