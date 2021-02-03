Чому нам потрібен йод та коли солити їжу: поради нутриціологині

Згідно з даними ВООЗ, 38% людей у світі живе з йододефіцитом. Щоб ця проблема не заважала й вам, нутриціологиня Ольга Дорош нагадує для чого нам йод, що спричиняє його дефіцит та в якій їжі шукати мікроелемент.

Джерело: інстаграм Ольга Дорош

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Для життєвих потреб людини необхідно отримували всього лише 5 грамів йоду. Саме цей мікроелемент бере участь у продукції гормонів щитоподібної залози (тироксина та трийодтироніна), які регулюють процеси обміну речовин в організмі.

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Детальніше про йод, його функції та те. як уникнути йододефіциту, розповіла нутриціологиня Ольга Дорош.

Для чого нам йод

Наша щитовидна залоза використовує його для вироблення своїх гормонів, які своєю чергою впливають на:⁣⁣⠀

ріст і розвиток організму (особливо дітей);⁣⁣⠀

розумовий розвиток, пам'ять;⁣⁣⠀

обмін речовин, вагу тіла.⁣⁣

Дефіцит йоду може спричинити: ⁣⁣⠀

проблеми з щитовидкою⁣⁣;⠀

набряки;

сухість шкіри, випадіння волосся;⁣⁣⠀

відчуття хронічної втоми⁣;

затримку росту і розвитку у дітей (навіть незначні дефіцити при вагітності знижують когнітивні функції у дітей)⁣;

зростає ймовірність переривання вагітності, патологій плода.⁣⁣⠀

Звідки брати йод



В якій їжі міститься йод / Фото Pexels

Йод зустрічається в морській воді, продуктах вирощених в прибережних зонах і деяких ґрунтах. Висока кількість мікроелементу міститься в:

морській рибі та морепродуктах;

водоростях (ламінарія, вакаме, мекабу, норі);

морепродуктах (мідії, кальмарах, креветках, ікрі);

білій рибі (минтай, хек);

овочах (картоплі, редисці, часнику, буряках, томатах, баклажанах, спаржі, зеленій цибулі, щавлі, шпинаті);

фруктах (бананах, апельсинах, лимонах, дині, ананасах, хурмі);

яйцях;

молоці;

яловичині;

волоських горіхах.

Дорослим ВООЗ рекомендує споживати йодовану сіль!

Саме йодовану, а не морську чи гімалайську. Це допоможе забезпечити добову потребу у йоді, адже в такому разі ми чітко знаємо, що у 5 грамах солі є добова норма йоду (приблизно 200 мікрограмів)⁣⁣.

Про сіль⁣⁣⠀

При різних способах приготування йод із солі втрачається. Відсоток втрати коливається від 7 до 50%. Тому найкраще солити страви наприкінці готування. ⁣Саму сіль бажано зберігати в сухому темному місці в щільно закритій посудині.

Загалом термін зберігання солі до 3-х місяців. І чим швидше ви використаєте почату пачку – тим краще.