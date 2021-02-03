Чому нам потрібен йод та коли солити їжу: поради нутриціологині

Згідно з даними ВООЗ, 38% людей у світі живе з йододефіцитом. Щоб ця проблема не заважала й вам, нутриціологиня Ольга Дорош нагадує для чого нам йод, що спричиняє його дефіцит та в якій їжі шукати мікроелемент.
Джерело: інстаграм Ольга Дорош
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Для життєвих потреб людини необхідно отримували всього лише 5 грамів йоду. Саме цей мікроелемент бере участь у продукції гормонів щитоподібної залози (тироксина та трийодтироніна), які регулюють процеси обміну речовин в організмі.
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Детальніше про йод, його функції та те. як уникнути йододефіциту, розповіла нутриціологиня Ольга Дорош.
Наша щитовидна залоза використовує його для вироблення своїх гормонів, які своєю чергою впливають на:⠀
В якій їжі міститься йод / Фото Pexels
Йод зустрічається в морській воді, продуктах вирощених в прибережних зонах і деяких ґрунтах. Висока кількість мікроелементу міститься в:
Саме йодовану, а не морську чи гімалайську. Це допоможе забезпечити добову потребу у йоді, адже в такому разі ми чітко знаємо, що у 5 грамах солі є добова норма йоду (приблизно 200 мікрограмів).
При різних способах приготування йод із солі втрачається. Відсоток втрати коливається від 7 до 50%. Тому найкраще солити страви наприкінці готування. Саму сіль бажано зберігати в сухому темному місці в щільно закритій посудині.
Загалом термін зберігання солі до 3-х місяців. І чим швидше ви використаєте почату пачку – тим краще.