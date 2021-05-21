Конкуренція вітамінів та мінералів: що врахувати, щоб не нашкодити організму

Не всі вітаміни та мінерали доповнюють один одного, а більше, в питаннях лікування, не завжди означає краще. Тому перед застосуванням будь-яких біологічно-активних добавок, варто поцікавитися потенційними взаємодіями.

Усі мікронутрієнти є незамінними компонентами нашого харчування та головною підтримкою численних біохімічних реакцій в організмі. Усі вітаміни та мінерали – це є хімічно активні речовини, а значить – вони можуть вступати у взаємодії з іншими речовинами, тобто призводити до підвищення або зниження ефекту від застосування вітамінно-мінеральних комплексів.

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Великі дози мінералів конкурують за засвоєння.

Кальцій зазвичай приймається в сотнях міліграмів в порівнянні з іншими мінералами. Тому добавки з кальцієм важливо відділяти від інших мінеральних добавок.

зазвичай приймається в сотнях міліграмів в порівнянні з іншими мінералами. Тому добавки з кальцієм важливо відділяти від інших мінеральних добавок. Магній також може прийматися в великих, тому безпечніше його відокремлювати.

також може прийматися в великих, тому безпечніше його відокремлювати. Цинк при тривалому застосуванні в дозі 50 міліграмів і вище, може викликати дефіцит міді, тому при тривалому застосуванні препаратів цинку важливо додавати й мідь.

Високі дози кальцію або інших мінералів (включаючи магній, певні форми заліза і цинку), можуть знизити абсорбцію каротиноїдів, таких як бета-каротин, лікопен і астаксантин з харчових продуктів та/або добавок. Тому їжу або добавки з каротиноїдів приймаємо в інший час дня, щоб уникнути взаємодії.



або інших мінералів (включаючи магній, певні форми заліза і цинку), з харчових продуктів та/або добавок. Тому їжу або добавки з каротиноїдів приймаємо в інший час дня, щоб уникнути взаємодії. Вітамін С може посилювати абсорбцію заліза з харчових добавок і рослинної їжі.



може посилювати абсорбцію заліза з харчових добавок і рослинної їжі. Жиророзчинні вітаміни (A, D, E і K) краще засвоюються, якщо приймати їх з їжею, що містить жири. Прийом вітаміну D під час вечері, а не сніданку, збільшує рівень вітаміну D в крові приблизно на 50%. Однак інші дані (в основному з досліджень на тваринах), показують, що помірні і великі дози жиророзчинних вітамінів знижують всмоктування інших жиророзчинних вітамінів – приблизно на 10 – 50% – через конкуренцію.



краще засвоюються, якщо приймати їх з їжею, що містить жири. Прийом вітаміну D під час вечері, а не сніданку, збільшує рівень вітаміну D в крові приблизно на 50%. Однак інші дані (в основному з досліджень на тваринах), показують, що помірні і великі дози жиророзчинних вітамінів знижують всмоктування інших жиророзчинних вітамінів – приблизно на 10 – 50% – через конкуренцію. Абсорбція вітаміну K знижується при вживанні з іншими жиророзчинними вітамінами.



знижується при вживанні з іншими жиророзчинними вітамінами. Засвоєння вітаміну A може відбуватися краще при використанні добавок вітаміну E.



може відбуватися краще при використанні добавок вітаміну E. Застосування вітамінів D, E або K за кілька годин до або після інших жиророзчинних вітамінів максимізує їх засвоєння.

При цьому застосування деяких добавок під час їжі може зменшити побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту. Наприклад, використання магнію під час обіду зменшує ризик виникнення діареї,

а прийом заліза в такий спосіб – знижує ймовірність розлади шлунка.

Небажані взаємодії зазвичай виникають при вживанні великих доз вітамінів і мінералів, при стандартних дозуваннях таке відбувається рідко.