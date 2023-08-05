Спробуйте їсти гостру їжу: вона точно допоможе оздоровитися

Можливо, вам доводилося чути, що гостра їжа може зашкодити вашому організму та краще уникати її у своєму раціоні. Втім, через це ви можете втратити чимало користі.

Якщо ви полюбляєте гостру їжу, то це приємна новина для вас: гострий перець не тільки смачний, але й наділений численною кількістю цілющих властивостей.

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Чому варто вживати гостру їжу

Виявляється, деякі сполуки в гострій їжі можуть не тільки стимулювати рецептори у вашому роті, але й допомогти у втраті ваги, збільшити тривалість життя та знизити артеріальний тиск.

В усьому світі хвороби серця є найпоширенішою причиною смерті. Втім, вчені знайшли деякі докази того, що гострі продукти знижують тиск та рівень "поганого" холестерину в організмі, а це два ключові фактори, які спричиняють серцеві захворювання.

Окрім того, виявляється, якщо ви вживаєте гостру їжу, з часом ваше сприйняття смаку зміниться, і ви станете їсти менше солі, а це точно піде на користь вашому здоров'ю.

Гострі продукти можуть і покращити здоров'я кишківника. Адже мікробіом його органу відіграє надзвичайно важливу роль у людському організмі, а дисбаланс бактерій може призвести до метаболічних розладів та навіть діабету.

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Натомість гостра їжа у помірних кількостях може покращити роботу кишківника. Втім, пам'ятайте, що у деяких людей вона може спричинити й розлади травлення, тому до її вживання потрібно ставитися обережно.



Гостра їжа може бути корисною для травлення / Фото Pexels

Окрім того, виявляється, їжа, що містить капсаїцин – речовину, що надає продуктам гостроти, приносить набагато більше задоволення. Одне дослідження показало, що 63% людей, що їли продукти зі спеціями, отримати більше радості від них, ніж від вживання прісної їжі.

І, певно, найбільш цікавим ефектом, який гостра їжа може дати для вашого здоров'я, є збільшення тривалості життя. Це пов'язано з антиоксидальною та протизапальною дією капсаїцину.