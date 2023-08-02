Якщо у вашому холодильнику досі немає малини, поспішіть її придбати. Ця терпка ягода має не тільки унікальний смак, що зможе доповнити багато страв, але й багата на вітаміни, антиоксиданти та мінерали.

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Чим корисна малина

Не зважайте на маленький розмір ягоди: вона містить більше вітамінів, ніж ви можете собі уявити. З неї ви можете отримати й надзвичайно важливий для роботи серця калій. Він впливає на зниження артеріального тиску, тоді як жирні кислоти омега-3, що також є в ягоді, здатні знизити ризики інсульту та хвороб серцево-судинної системи.

Є в малині й мінерал марганець, він потрібен для підтримання здоров'я кісток та шкіри й може допомогти з регуляцією рівня цукру в крові.

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Ви могли й не підозрювати, проте одна порція малини містить аж 8 грамів клітковини, що набагато більше, ніж більшість фруктів. Клітковина допомагає регулювати рівень цукру, артеріальний тиск та позбуватися "поганого" холестерину.



Малина багата на клітковину / Фото Pexels​

Корисною буде ця неймовірна ягода й для тих людей, які прагнуть скинути кілька зайвих кілограмів, адже вона чудово забезпечує ситість, і після її вживання ви не захочете відразу їсти знову. Окрім того, в ягоді зовсім небагато цукру – всього 5 грамів на цілу порцію.

Пам'ятайте й про високий рівень антиоксидантів у ягоді – вона може уберегти вас від багатьох захворювань та зміцнити імунітет. А завдяки вітаміну С ваш організм вироблятиме більше колагену, що позитивно вплине на стан шкіри й допоможе зберегти її свіжою і пружною.