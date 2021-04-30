Дієтична паска на цілозерновому борошні: рецепт від нутриціологині

Великдень може привнести свої корективи в дієту. Чого лише варті продукти, які потрапляють у святкову корзину. На щастя, існують альтернативні рецепти традиційних страв. Одним із них поділилася у своєму інстаграм-аккаунті нутриціологиня Ольга Дорош.
Якщо ви ніколи не пекли паску або хочете пришвидшити процес її приготування та ще й зробити її кориснішою – спробуйте використати цілозернове борошно. Завдяки заміні одного інгредієнту, така паска містить менше жирів і білків у порівнянні з традиційною.
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Утім, не поспішайте їсти все та відразу, така пасха стає ще смачнішою, коли підсихає.
Інгредієнти на 1 середню паску:⠀
- 200 мілілітрів йогурту/кефіру 2,5%;
- 2 яйця;
- 10 соковитих фініків ;
- 10 столових ложок цілозернового борошна;
- 1 пакетик цукру ванільного чи ваніль;
- цедра лимона, апельсина (можна додати й одне, й інше);
- сухофрукти (смачне поєднання курага, родзинки та цукати);⠀
- пакетик сухих дріжджів (10 – 11 грамів).
Спосіб приготування
Тісто
- Йогурт (кефір) трохи нагріти (можна в мікрохвильовці, орієнтовно 40 секунд).
- Всипати туди дріжджі, добре перемішати.
- Додати 2 – 3 столові ложки борошна і ще раз перемішати.
- Поставити в тепле місце на 30 хвилин.
Сухофрукти
- Тим часом замочуємо фінки в теплій воді (50 – 60 градусів) на 15 хвилин. Далі зливаємо з них воду, очищуємо від кісточок та збиваємо в однорідне пюре за допомогою блендера. Щоб фініки легше перебилися – додаємо 1 – 2 столові ложки води.
- Сухофрукти замочуємо на 10 хвилин в теплій воді, в разі потреби ріжемо на менші шматочки.
- Цедру тремо на дрібній тертці. ⠀
З'єднуємо інгредієнти
- Додаємо яйця і з'єднуємо всі інгредієнти разом. Тісто повинно дійти до консистенції густої сметани (як на відео).
- Накидайте тісто ложкою в форму для випікання.
- Покладіть у форму лише половину тіста, при випіканні воно підросте.
- Випікати 50 – 70 хвилин в духовці при 160°C. Перевіряємо готовність зубочисткою, якщо пасочка суха – все вдалося.
- Якщо тісто вивалюється з форми – легко натисніть на нього, щоб воно повернулося "на місце". Поставте таймер ще на 20 – 30 хвилин та допечіть пасочку.