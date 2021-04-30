Дієтична паска на цілозерновому борошні: рецепт від нутриціологині

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Джерело:

інстаграм Ольга Дорош

Великдень може привнести свої корективи в дієту. Чого лише варті продукти, які потрапляють у святкову корзину. На щастя, існують альтернативні рецепти традиційних страв. Одним із них поділилася у своєму інстаграм-аккаунті нутриціологиня Ольга Дорош.

Якщо ви ніколи не пекли паску або хочете пришвидшити процес її приготування та ще й зробити її кориснішою – спробуйте використати цілозернове борошно. Завдяки заміні одного інгредієнту, така паска містить менше жирів і білків у порівнянні з традиційною. 

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Утім, не поспішайте їсти все та відразу, така пасха стає ще смачнішою, коли підсихає.

Інгредієнти на 1 середню паску:⁣⁣⠀

  • 200 мілілітрів йогурту/кефіру 2,5%⁣⁣;
  • 2 яйця⁣⁣;
  • 10 соковитих фініків ;
  • 10 столових ложок цілозернового борошна⁣⁣;
  • 1 пакетик цукру ванільного чи ваніль⁣⁣;
  • цедра лимона, апельсина (можна додати й одне, й інше)⁣⁣;
  • сухофрукти (смачне поєднання курага, родзинки та цукати);⠀
  • пакетик сухих дріжджів (10 – 11 грамів)⁣⁣.

Спосіб приготування 

Тісто 

  1. Йогурт (кефір) трохи нагріти (можна в мікрохвильовці, орієнтовно 40 секунд).
  2. Всипати туди дріжджі, добре перемішати.
  3. Додати 2 – 3 столові ложки борошна і ще раз перемішати.
  4. Поставити в тепле місце на 30 хвилин.

⁣⁣Сухофрукти

  1. Тим часом замочуємо фінки в теплій воді (50 – 60 градусів) на 15 хвилин. Далі зливаємо з них  воду, очищуємо від кісточок та збиваємо в однорідне пюре за допомогою блендера. Щоб фініки легше перебилися – додаємо 1 – 2 столові ложки води.
  2. Сухофрукти замочуємо на 10 хвилин в теплій воді, в разі потреби ріжемо на менші шматочки.
  3. Цедру тремо на дрібній тертці. ⁣⁣⠀

З'єднуємо інгредієнти 

  1. Додаємо яйця і з'єднуємо всі інгредієнти разом. Тісто повинно дійти до консистенції густої сметани (як на відео).
  2. Накидайте тісто ложкою в форму для випікання.
  3. Покладіть у форму лише половину тіста, при випіканні воно підросте.
  4. Випікати 50 – 70 хвилин в духовці при 160°CПеревіряємо готовність зубочисткою, якщо пасочка суха – все вдалося.
  5. Якщо тісто вивалюється з форми – легко натисніть на нього, щоб воно повернулося "на місце". Поставте таймер ще на 20 – 30 хвилин та допечіть пасочку.