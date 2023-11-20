Чому не варто пити воду з медом: відповідь дієтологині

Вода з медом – це відомий народний засіб, який начебто допомагає з усім: і худнути, і покращувати травлення. Та насправді цей напій може бути зовсім не таким корисним, як ви думаєте.

Покращувати імунітет восени – необхідно, адже це саме сезон застуд та хвороб. Втім, якщо ви це робите, випиваючи по склянці води з медом натщесерце, краще відмовитися від цього способу. Про те, як вода з медом впливає на здоров'я, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста.

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Як вода з медом впливає на тіло

Вам, можливо, доводилося чути про те, що вода з медом допомагає і налагодити метаболізм, і контролювати апетит, і худнути, і додати своєму організму вітамінів. Та далеко не все з цього є правдою. І для того, щоб розібратися, як саме вода з медом впливає на тіло, потрібно спершу розібратися зі складом меду.

У мед входить:

більше 95% – фруктоза та глюкоза (вільні цукри);

1 – 2% води;

1% амінокислот;

1 – 2% вітамінів та мінералів (калій, В6, залізо, пантотенова кислота).

Також варто пам'ятати, що у 100 грамах меду міститься 82 грами вуглеводів та 300 кілокалорій.

Мед – це варіант цукру, але з невеликим вмістом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, їх практично слідова кількість у складі меду і щоб відчути їх вигоду – треба з'їсти досить велику кількість меду на день, що вже не є ок,

– поділилася Тетяна Лакуста.

Окрім того, у меді багато вільного цукру, і якщо ви вживатимете його щодня, то ви легко перевищите норму цього продукту, яку рекомендує ВООЗ. Натомість дієтологиня радить з'їсти той смаколик, який вам справді до душі, адже це принесе стільки ж користі.



Вода з медом не містить багато вітамінів / Фото Pexels

А для того, щоб отримати потрібні вітаміни та мінерали, спробуйте додати до свого раціону більше фруктів, овочів та ягід. Мед ж – зовсім не найкраще джерело мінералів – він містить менше 1% від їх добової норми.

Існують також групи людей, яким не варто часто вживати мед – зокрема, люди з метаболічним синдромом, подагрою, жировим гепатозом печінки, цукровим діабетом та дисліпідемією.

Вода з медом не допомагає худнути / Інстаграм Тетяни Лакусти

До 12 місяців дітям небажано давати мед (згадуємо відразу поради, що соску або сосок жінки треба обмазати медом, щоб дитина краще його брала). Справа в тому, що в меді можуть бути спори ботуліністичних клостридій, що викликають ботулізм,

– розповіла дієтологиня.

Чи можна пити воду з медом натщесерце?

Коли ви п'єте цей напій, розчинений цукор у теплій воді швидко всмоктується у кров, і цей процес починається ще у ротовій порожнині. Зрештою рівень глюкози у крові піднімається, і до сніданку апетит стає не таким вираженим, ви не їстимете повноцінну порцію їжі. Згодом ви можете відчути голод і перекусити нездоровими продуктами.