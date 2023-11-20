Почему не стоит пить воду с медом: ответ диетолога

Вода с медом – это известное народное средство, которое якобы помогает со всем: и худеть, и улучшать пищеварение. Но на самом деле этот напиток может быть совсем не столь полезным, как вы думаете.

Улучшать иммунитет осенью – необходимо, ведь это именно сезон простуд и болезней. Впрочем, если вы это делаете, выпивая по стакану воды с медом натощак, лучше отказаться от этого способа. О том, как вода с медом влияет на здоровье, рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

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Как вода с медом влияет на тело

Вам, возможно, приходилось слышать о том, что вода с медом помогает и наладить метаболизм, и контролировать аппетит, худеть и добавить своему организму витаминов. Но далеко не все из этого правда. И для того чтобы разобраться, как именно вода с медом влияет на тело, нужно сначала разобраться с составом меда.

В мед входит:

более 95% – фруктоза и глюкоза (свободные сахара);

1 – 2% воды;

1% аминокислот;

1 – 2% витаминов и минералов (калий, В6, железо, пантотеновая кислота).

Также следует помнить, что в 100 граммах меда содержится 82 грамма углеводов и 300 килокалорий.

Мед – это вариант сахара, но с небольшим содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов, их практически следовое количество в составе меда и чтобы почувствовать их выгоду – нужно съесть достаточно большое количество меда в день, а это уже не ок,

– поделилась Татьяна Лакуста.

Кроме того, в меде много свободного сахара, и если вы будете употреблять его ежедневно, то вы легко превысите норму этого продукта, которую рекомендует ВОЗ. В свою очередь диетология советует съесть тот вкусный вкус, который вам действительно по душе, ведь это принесет столько же пользы.



Вода с медом не содержит много витаминов / Фото Pexels

А для того чтобы получить нужные витамины и минералы, попробуйте добавить в свой рацион больше фруктов, овощей и ягод. Мед же – отнюдь не самый лучший источник минералов – он содержит менее 1% от их суточной нормы.

Существуют также группы людей, которым не следует часто употреблять мед – в частности, люди с метаболическим синдромом, подагрой, жировым гепатозом печени, сахарным диабетом и дислипидемией.

Вода с медом не помогает худеть / Инстаграм Татьяны Лакусты

До 12 месяцев детям нежелательно давать мед (вспоминаем сразу советы, что соску или сосок женщины надо обмазать медом, чтобы ребенок лучше его принимал). Дело в том, что в меде могут быть споры ботулинистических клостридий, вызывающие ботулизм,

– рассказала диетолог.

Можно ли пить воду с медом натощак?

Когда вы пьете этот напиток, растворенный сахар в теплой воде быстро впитывается в кровь, и этот процесс начинается еще в полости рта. В конце концов уровень глюкозы в крови поднимается, и к завтраку аппетит становится не столь выраженным, вы не будете есть полноценную порцию пищи. Впоследствии вы можете ощутить голод и перекусить нездоровыми продуктами.