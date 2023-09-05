Для енергії, краси та молодості: 5 овочів, які має вживати кожна жінка

Дівчата особливо ретельно стежать за своїм здоров’ям. Щоб зберегти молодість, красу шкіри, волосся, нігтів та відчувати себе енергійною, варто додати до свого раціону кілька найважливіших овочів.

Про те, які овочі варто вживати жінкам розповіла українська зіркова дієтологиня Наталія Самойленко.

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Овочі містять корисні вітаміни, мінерали, харчові волокна, але деякі з них вирізняються своєю винятковою корисністю.

Шпинат – це чудове джерело кальцію, магнію, вітамінів (К, А, С), заліза та антиоксидантів. Вітамін К необхідний для міцності кісток, оскільки покращує засвоєння кальцію.

Дослідження показало, що морква знижує виникнення раку легень та раку передміхурової залози. Броколі багатий на вітаміни К та С, марганець та фолієву кислоту.

Часник сприяє зниженню рівня цукру в крові та покращує чутливість клітин до інсуліну.



Часник є корисним овочем / Фото Taste

Також достатньо поживним є горошок. Він та інші представники бобових містять клітковину, що підтримує кількість та якість корисних бактерій у кишківнику, забезпечуючи регулярні випорожнення та здорове травлення.

Спаржа ефективна у запобіганні вродженим вадам нервової трубки плода під час вагітності. Підтримує метаболічну функцію печінки.

Морські водорості – це джерело йоду для підтримки функції щитоподібної залози.