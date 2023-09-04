Помідори – одні з дуже універсальних овочів, адже вона багаті й на антиоксиданти, й на інші поживні речовини. Вживання помідорів принесе вам чимало користі, тож постарайтеся додати їх до свого раціону.

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Помідори корисні для серця

В усьому світі різноманітні хвороби серця є основною причиною смертності, та якщо ви їстимете більше помідорів, ви зможете зменшити ці ризики для себе. Річ у тому, що ці овочі багаті на лікопін, який корисний для серцево-судинної системи.

Виявляється, не тільки свіжі помідори, але й томатний соус позитивно впливають на рівень холестерину та знижують його.

Знижує ризик раку

Дослідження також продемонстрували здатність помідорів знижувати ризики раку легенів, шлунку та простати. Науковці переконані, що у цьому випадку найбільше користі дають лікопін та бета-каротин, які у великій кількості можна знайти у помідорах. Втім, потрібні масштабні дослідження на людях, щоб довести користь помідорів для профілактики раку.



Помідори корисні для захисту серця / Фото Pexels

Покращує імунітет

Хоча дослідження щодо того, чи справді вітамін С може запобігти застуді, неоднозначні , ми знаємо, що цей вітамін необхідний для нормальної роботи вашої імунної системи,

– поділився лікар Уітсон.

У всього одній чашці томатного соку ви можете знайти аж 45 міліграмів вітаміну С, а це близько 75% добової норми для дорослої людини. Вітамін С також є потужним антиоксидантом та допомагає зміцнити імунні клітини організму та боротися з інфекціями та вільними радикалами.

Захищає від сонячних опіків

Ви могли й не підозрювати, проте помідори корисні не лише для внутрішніх органів, але й для шкіри. люди, які регулярно з'їдають по 40 грамів томатної пасти з оливковою олією, мають на 40% менше сонячних опіків.

Захист від ультрафіолету також пов'язаний з лікопіном, який є у помідорах.