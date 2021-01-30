Корисні властивості білого чаю: цікаві факти, які ви могли не знати

Користь білого чаю виміряється не лише фізичним станом, а й тим, як людина себе почуває на ментальному рівні. Прихильники напою зазначають, що він ніби допомагає відшукати втрачений баланс між тілом і розумом. Як впливає білий чай на людину – читайте в матеріалі.

Джерело: teaonline

Усього у світі відомо про існування приблизно 10 сортів білого чаю, але з них усього 4 – найвідоміші.

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Що відомо про білий чай?

Білий чай – це чай слабкої ферментації (приблизно 5 – 10%). Він виготовляється з чайних бруньок, які вкриті ніжними сріблястими ворсинками, або ж з бруньок і двох сусідніх листочків.

Як виготовляється білий чай

Цикл виробництва триває 1 день.

Зранку сировину обережно збирають з куща та сушать на тацях. Процес сушки обов'язково повинен бути на відкритому повітрі.

Через добу чай готовий до продажу. У деяких випадках його пресують у невеликі млинці – як пуери, але не так щільно.

Сорти білого чаю

Сировину не мнуть, тому всі ферментаційні процеси відбуваються всередині листа. Саме через це вони мають вищий ступінь ферментації, ніж у зеленого. Але білі сорти менше віддають корисних речовин настою, адже в процесі приготування клітинна структура листя не була пошкоджена.

У світі є приблизно 10 сортів білого чаю, але найвідоміші: Бай Хао Інь Чжень, Баймудань, Гун Мей і Шоу Мей. Усі ці сорти є китайськими та вирощуються на високогірних, вологих плантаціях провінції Фуцзянь.



Білий чай, який готовий до вживання / Фото miychay

Що міститься у білому чаї

Білий чай містить менше дубильних речовин , аніж червоний або пуер. При цьому, їх вміст досить високий, щоб напій мав яскраво виражені бактерицидні властивості.

, аніж червоний або пуер. При цьому, їх вміст досить високий, щоб напій мав яскраво виражені бактерицидні властивості. Чай містить велику кількість ефірних олій, тому він добре втамовує спрагу та позитивно впливає на стан шкіри, підвищуючи її еластичність.

тому він добре втамовує спрагу та позитивно впливає на стан шкіри, підвищуючи її еластичність. Білий чай містить велику кількість теїну , тому він має тривалу та м'яку тонізуючу дію, стабілізує нервову систему та допомагає боротися зі стресами. Вважається, що білий чай є природним антидепресантом.

, тому він має тривалу та м'яку тонізуючу дію, стабілізує нервову систему та допомагає боротися зі стресами. Вважається, що білий чай є природним антидепресантом. Такий чай містить вітаміни, мікро- та макроелементи, тому він ефективно допомагає відновити водно-сольовий баланс.

Як діє білий чай на організм людини

У Китаї заведено вважати, що білий чай відмінно допомагає боротися з трьома висотами ("сянь гао") – це підвищеним холестерином, високим тиском і підвищеним рівнем цукру.

Позитивний вплив напою має комплексний характер.

Білий чай бере участь в обмінних процесах: йому властиво прискорювати метаболізм, сприяти зниженню ваги тіла та спалювати жирові відкладення.

йому властиво прискорювати метаболізм, сприяти зниженню ваги тіла та спалювати жирові відкладення. Цей чай знижує рівень "поганого холестерину" , нормалізує кров'яний тиск та стабілізує роботу серця. Йому також присвоюють ефект омолодження тіла.

, нормалізує кров'яний тиск та стабілізує роботу серця. Йому також присвоюють ефект омолодження тіла. Білий чай підвищує резистентність організму та стійкість до вірусних і бактеріальних захворювань.

Чай позитивно впливає й на нервову систему: заспокоює, допомагає позбутися від дратівливості.

Білий чай покращує колір обличчя та робить її більше еластичною.

Який білий чай має смак? Коли збирають білий чай, у цей час цвітуть фруктові сади, які зазвичай сусідять із чайними плантаціями.

І весь цей ароматний мікс квітучих дерев убирають в себе перші чайні бруньки. Тому чай має нотки весняних квітів.

Кому не варто пити білий чай

Користь білого чаю стосується й світовідчуття та настрою. Як кажуть китайці, він допомагає "погасити вогонь".

Попри всі корисні властивості, білий чай усе ж таки не рекомендується вживати при низці хвороб. У напої міститься кофеїн, тому не рекомендується його давати маленьким дітям і людям, які мають підвищену чутливість до кофеїну.

Також треба утриматись від вживання білого чаю людям, які мають: