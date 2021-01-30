Корисні властивості білого чаю: цікаві факти, які ви могли не знати

Користь білого чаю виміряється не лише фізичним станом, а й тим, як людина себе почуває на ментальному рівні. Прихильники напою зазначають, що він ніби допомагає відшукати втрачений баланс між тілом і розумом. Як впливає білий чай на людину – читайте в матеріалі.
Джерело: teaonline
Усього у світі відомо про існування приблизно 10 сортів білого чаю, але з них усього 4 – найвідоміші.
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Що відомо про білий чай?
Білий чай – це чай слабкої ферментації (приблизно 5 – 10%). Він виготовляється з чайних бруньок, які вкриті ніжними сріблястими ворсинками, або ж з бруньок і двох сусідніх листочків.
Як виготовляється білий чай
- Цикл виробництва триває 1 день.
- Зранку сировину обережно збирають з куща та сушать на тацях. Процес сушки обов'язково повинен бути на відкритому повітрі.
- Через добу чай готовий до продажу. У деяких випадках його пресують у невеликі млинці – як пуери, але не так щільно.
Сировину не мнуть, тому всі ферментаційні процеси відбуваються всередині листа. Саме через це вони мають вищий ступінь ферментації, ніж у зеленого. Але білі сорти менше віддають корисних речовин настою, адже в процесі приготування клітинна структура листя не була пошкоджена.
Сорти білого чаю
У світі є приблизно 10 сортів білого чаю, але найвідоміші: Бай Хао Інь Чжень, Баймудань, Гун Мей і Шоу Мей. Усі ці сорти є китайськими та вирощуються на високогірних, вологих плантаціях провінції Фуцзянь.
Білий чай, який готовий до вживання / Фото miychay
Що міститься у білому чаї
- Білий чай містить менше дубильних речовин, аніж червоний або пуер. При цьому, їх вміст досить високий, щоб напій мав яскраво виражені бактерицидні властивості.
- Чай містить велику кількість ефірних олій, тому він добре втамовує спрагу та позитивно впливає на стан шкіри, підвищуючи її еластичність.
- Білий чай містить велику кількість теїну, тому він має тривалу та м'яку тонізуючу дію, стабілізує нервову систему та допомагає боротися зі стресами. Вважається, що білий чай є природним антидепресантом.
- Такий чай містить вітаміни, мікро- та макроелементи, тому він ефективно допомагає відновити водно-сольовий баланс.
У Китаї заведено вважати, що білий чай відмінно допомагає боротися з трьома висотами ("сянь гао") – це підвищеним холестерином, високим тиском і підвищеним рівнем цукру.
Як діє білий чай на організм людини
Позитивний вплив напою має комплексний характер.
- Білий чай бере участь в обмінних процесах: йому властиво прискорювати метаболізм, сприяти зниженню ваги тіла та спалювати жирові відкладення.
- Цей чай знижує рівень "поганого холестерину", нормалізує кров'яний тиск та стабілізує роботу серця. Йому також присвоюють ефект омолодження тіла.
- Білий чай підвищує резистентність організму та стійкість до вірусних і бактеріальних захворювань.
- Чай позитивно впливає й на нервову систему: заспокоює, допомагає позбутися від дратівливості.
- Білий чай покращує колір обличчя та робить її більше еластичною.
Користь білого чаю стосується й світовідчуття та настрою. Як кажуть китайці, він допомагає "погасити вогонь".
Який білий чай має смак? Коли збирають білий чай, у цей час цвітуть фруктові сади, які зазвичай сусідять із чайними плантаціями.
І весь цей ароматний мікс квітучих дерев убирають в себе перші чайні бруньки. Тому чай має нотки весняних квітів.
Кому не варто пити білий чай
Попри всі корисні властивості, білий чай усе ж таки не рекомендується вживати при низці хвороб. У напої міститься кофеїн, тому не рекомендується його давати маленьким дітям і людям, які мають підвищену чутливість до кофеїну.
Також треба утриматись від вживання білого чаю людям, які мають:
Якщо ви маєте якесь захворювання, то варто проконсультуватися з лікарем перед вживанням білого чаю.
- гастрит;
- виразку шлунку;
- цукровий діабет;
- різні захворювання нирок;
- вагітність;
- безсоння.