Чи корисно вживати мандарини кожного дня: відповідь дієтологині

Взимку супермаркети рясніють мандаринами, тож пройти повз ці смачні цитрусові просто неможливо. Один фрукт містить велику кількість вітаміну С, який важливий для здоров’я шкіри, загоєння ран та підтримки імунітету.

У мандаринах міститься мідь, яка сприяє виробленню еритроцитів і засвоєнню заліза. Також цитрусовий фрукт наповнений клітковиною, яка живить наші корисні кишкові бактерії, які допомагають травленню і навіть можуть допомогти знизити ризик хронічних захворювань, таких як діабет і серцеві захворювання.

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Регулярне споживання мандаринів може принести чимало переваг для вашого здоров’я, тож дізнавайтеся більше про їхні переваги, які розповіла дієтологиня Емі Ріхтер.

Багаті антиоксидантами

У мандаринів міститься велика кількість флавоноїдів. Ці антиоксиданти допомагають захистити ваше тіло від дисбалансу вільних радикалів, який інакше може призвести до окислення. Окислення може сприяти старінню та виникненню таких захворювань, як рак і хвороби серця.

Зміцнюють імунну систему

Завдяки високому вмісту вітаміну С, мандарини можуть зміцнювати нашу імунну систему. Вітамін С посилює функцію ваших імунних клітин, які боряться з окисним пошкодженням та сприяють загибелі шкідливих мікробів. А ще вітамін покращує стан шкіри й тканин.



Корисні властивості мандаринів / Фото Pexels

Зміцнюють здоров'я кишечника

Мандарини багаті розчинною клітковиною, яка утворює певний гель у вашому травному тракті. Відповідно ця клітковина покращує травлення. Втім у цитрусових також є нерозчинна клітковина, яка в певних випадках навіть може допомогти схуднути.

Зменшують ризик утворення каменів у нирках

Дослідження довело, що мандарини можуть впливати на зниження ризику утворення каменів у нирках. Ці камені є кристалізованими мінералами, які ваше тіло виділяє з сечею. Їх проходження може бути надзвичайно болючим.