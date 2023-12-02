Полезно ли употреблять мандарины каждый день: ответ диетологини

Зимой супермаркеты пестрят мандаринами, так что пройти мимо этих вкусных цитрусовых просто невозможно. Один фрукт содержит большое количество витамина С, который важен для здоровья кожи, заживления ран и поддержания иммунитета.

В мандаринах содержится медь, способствующая выработке эритроцитов и усвоению железа. Также цитрусовый фрукт наполнен клетчаткой, питающей наши полезные кишечные бактерии, которые помогают пищеварению и даже могут помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания.

Читайте также Как выбрать лучшую новогоднюю елку: это нужно знать

Регулярное потребление мандаринов может принести немало преимуществ для вашего здоровья, так что узнайте больше об их преимуществах, которые рассказала диетологиня Эми Рихтер.

Богатые антиоксидантами

В мандарине содержится большое количество флавоноидов. Эти антиоксиданты помогают защитить ваше тело от дисбаланса свободных радикалов, который может привести к окислению. Окисление может способствовать старению и возникновению таких заболеваний, как рак и болезни сердца.

Укрепляют иммунную систему

Благодаря высокому содержанию витамина С, мандарины могут укреплять нашу иммунную систему. Витамин С усиливает функцию ваших иммунных клеток, которые борются с окислительным повреждением и способствуют гибели вредных микробов. А еще витамин улучшает состояние кожи и тканей.



Полезные свойства мандаринов / Фото Pexels

Укрепляют здоровье кишечника

Мандарины богаты растворимой клетчаткой, которая образует определенный гель в вашем пищеварительном тракте. Соответственно эта клетчатка улучшает пищеварение. Впрочем, у цитрусовых также есть нерастворимая клетчатка, которая в определенных случаях даже может помочь похудеть.

Уменьшают риск образования камней в почках

Исследование доказало, что мандарины могут влиять на снижение риска образования камней в почках. Эти камни являются кристаллизованными минералами, которые ваше тело выделяет с мочой. Их прохождение может быть чрезвычайно болезненным.