Корисні властивості вишні: 5 важливих факторів

Вишня дуже популярна серед українців. Вона не просто смачна, ще її можна використовувати у кулінарії. Ми підготували для вас матеріал про корисні властивості ягоди.

Запалення

Терпкі, солодкі сорти ягоди та вишневий сік можуть бути частиною протизапалної дієти. Згідно з оглядом Trusted Source за 2018 рік, 11 з 16 досліджень показали, що вишня допомогла зменшити запалення.

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Подагра

Подагра викликає раптові і сильні болі в суглобах. Це викликано високим рівнем сечової кислоти в крові. Згідно з дослідженням 2018 року, вживання вишні може допомогти людині підтримувати помірний рівень сечової кислоти в організмі.

Прийом вишневого концентрату або вживання вишні призвели до зменшення кількості випадків подагри на 35% протягом 2 днів. Цей ефект залишався незмінним незалежно від статі, маси тіла, споживання пурину та алкоголю, вживання діуретиків та вживання ліків проти подагри.

Серце

Загалом дієта, багата фруктами та овочами та з низьким вмістом насичених жирів, найкраща для здоров'я серця. Однак вишня може бути особливо цінною для раціону, оскільки вона може знижувати артеріальний тиск.



Вишня допомагає налагодити сон \ Photo by svklimkin on Unsplash

Сон

Згідно з дослідженням 2013 року, вишня є багатим природним джерелом мелатоніну, який є нейромедіатором, який впливає на сон і настрій. Мелатонін може бути корисним для тих, хто страждає безсонням, оскільки саме ця хімічна речовина викликає сонливість.

Фізична витривалість

Регулярні фізичні вправи – важлива складова здорового способу життя. Однак це може призвести до болю в м’язах. Також, якщо людина сильно навантажується або отримує травму.

У 2020 році провели дослідження, у якому учасники споживали терпкий вишневий концентрат у вигляді порошку або соку протягом 7 днів до 1,5 годин перед тренуванням.

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Результати показали, що вживання терпкої вишні покращило витривалість людини під час фізичних вправ. Можливо, це було пов’язано з його низьким глікемічним індексом та протизапальними, антиоксидантними та властивостями, що посилюють кровотік.