Полезные свойства вишни: 5 важных факторов

Вишня очень популярна среди украинцев. Она не просто вкусная, еще ее можно использовать в кулинарии. Мы подготовили для вас материал о полезных свойствах ягоды.

Воспаление

Терпкие, сладкие сорта ягоды и вишневый сок могут быть частью протизапалной диеты. Согласно обзору Trusted Source за 2018, 11 из 16 исследований показали, что вишня помогла уменьшить воспаление.

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Подагра

Подагра вызывает внезапные и сильные боли в суставах. Это вызвано высоким уровнем мочевой кислоты в крови. Согласно исследованию 2018 года, употребление вишни может помочь человеку поддерживать умеренный уровень мочевой кислоты в организме.

Прием вишневого концентрата или употребление вишни привели к уменьшению количества случаев подагры на 35% в течение 2 дней. Этот эффект оставался неизменным независимо от пола, массы тела, потребление пурина и алкоголя, употребление диуретиков и употребления лекарств против подагры.

Сердце

В общем диета, богатая фруктами и овощами и с низким содержанием насыщенных жиров, лучшая для здоровья сердца. Однако вишня может быть особенно ценной для рациона, поскольку она может снижать артериальное давление.



Вишня помогает наладить сон \ Photo by svklimkin on Unsplash

Сон

Согласно исследованию 2013 года, вишня является богатым природным источником мелатонина, который является нейромедиатором, который влияет на сон и настроение. Мелатонин может быть полезным для тех, кто страдает бессонницей, поскольку именно это вещество вызывает сонливость.

Физическая выносливость

Регулярные физические упражнения – важная составляющая здорового образа жизни. Однако это может привести к боли в мышцах. Также, если человек сильно нагружается или получает травму.

В 2020 году провели исследование, в котором участники потребляли терпкий вишневый концентрат в виде порошка или сока в течение 7 дней до 1,5 часов перед тренировкой.

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Результаты показали, что употребление вяжущего вишни улучшило выносливость человека во время физических упражнений. Возможно, это было связано с его низким гликемическим индексом и противовоспалительными, антиоксидантными и свойствами, которые усиливают кровоток.