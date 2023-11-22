Чи справді варені овочі не корисні: відповідь експерта

Можливо, вам вже доводилося чути про те, що під час варіння овочів втрачається певна кількість корисних речовин, та чи справді все так погано і від варіння варто відмовитися?

Звісно, варені овочі їсти набагато легше, ніж сирі, а також варіння овочів допомагає легше засвоювати їх організмом. Окрім того, для деяких овочів варіння робить вітаміни у них більш доступними. Втім, дієтологиня Сара Шліхтер розповіла про випадки, коли поживні речовини втрачаються.

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Чи здорово їсти варені овочі

Незалежно від способу приготування ваших овочів, вміст поживних речовин у них, скоріш за все, зміниться. Тож питання про те, чи варто варити овочі, не може мати простої відповіді "так" чи "ні".

Тож для того, щоб визначити, чи варто варити овочі, чи ні, потрібно знати, чи у цих продуктах є жиророзчинні чи водорозчинні вітаміни. До водорозчинних належать вітаміни груп С та В, тож якщо ви хочете отримати саме ці поживні речовини від овочів, вам не варти їх варити.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Під час кип'ятіння поживні речовини вимиватимуться в воду, і після варіння в овочі їх залишиться зовсім небагато.

Серед овочів, які містять водорозчинні вітаміни:

шпинат;

броколі;

болгарський перець.

Окрім того, вам не варто варити гриби у воді, адже вони також містять чимало водорозчинних поживних речовин.

Втім, існують випадки, коли кип'ятіння може стати у пригоді, коли ви намагаєтеся отримати від овочів максимум поживних речовин. Наприклад, якщо ви готуєте суп, варіння не страшне, адже вітаміни вимиваються у бульйон, який ви також будете їсти.



Варіння овочів у супі може бути корисним / Фото Pexels

Окрім того, варіння може бути непоганим варіантом, якщо ви намагаєтеся обмежити кількість жирів у своєму раціоні, адже вам не потрібно їх використовувати для цього процесу.

В інших випадках вам, можливо, варто спробувати інші способи приготування овочів. Експерти рекомендують мікрохвильову піч, готувати на пару, пасерувати чи смажити.