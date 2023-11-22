Действительно ли вареные овощи не полезны: ответ эксперта

Возможно, вам уже приходилось слышать о том, что во время варки овощей теряется определенное количество полезных веществ, действительно ли все так плохо и от варки стоит отказаться?

Конечно, вареные овощи есть гораздо легче, чем сырые, а также варка овощей помогает легче усваивать их организмом. Кроме того, для некоторых овощей варка делает витамины в них более доступными. Впрочем, диетология Сара Шлихтер рассказала о случаях, когда питательные вещества теряются.

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Здорово ли есть вареные овощи

Вне зависимости от способа приготовления ваших овощей, содержание питательных веществ в них, скорее всего, изменится. Поэтому вопрос о том, следует ли варить овощи, не может иметь простого ответа "да" или "нет".

Поэтому для того, чтобы определить, стоит варить овощи или нет, нужно знать, есть ли в этих продуктах жирорастворимые или водорастворимые витамины. К водорастворимым относятся витамины групп С и В, так что если вы хотите получить именно эти питательные вещества от овощей, вам не стоит их варить.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Во время кипячения питательные вещества будут вымываться в воду и после варки в овощах их останется совсем немного.

Среди овощей, содержащих водорастворимые витамины:

шпинат;

брокколи;

болгарский перец.

Кроме того, вам не стоит варить грибы в воде, ведь они содержат также много водорастворимых питательных веществ.

Впрочем, существуют случаи, когда кипячение может пригодиться, когда вы пытаетесь получить от овощей максимум питательных веществ. Например, если вы готовите суп, варка не страшна, ведь витамины вымываются в бульон, который вы тоже будете есть.



Варенье овощей в супе может быть полезным / Фото Pexels

Кроме того, варка может быть неплохим вариантом, если вы пытаетесь ограничить количество жиров в своем рационе, ведь вам не нужно использовать их для этого процесса.

В других случаях вам, возможно, следует попробовать другие способы приготовления овощей. Эксперты рекомендуют микроволновку, готовить на пару, пассеровать или жарить.