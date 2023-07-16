6 причин їсти часник кожного дня

Ви, мабуть, не знали, але часник є найкращим рішенням усіх ваших сезонних проблем зі здоров'ям. Вартує його лише включити у щоденний раціон.

Якщо ви шукаєте натуральний спосіб покращити своє здоров’я, то зупиніться на часнику. Попри те, що він має специфічний смак та аромат, у ньому є багато переваг для здоров’я.

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За словами лікарки та ескпертки з аюверди Анни Прасади, додавання часнику в раціон кожного дня може принести низку переваг для здоров'я, включно зі зміцненням здоров'я серця, контролем діабету і зниженням рівня тригліцеридів. Вживайте часник кожного дня, щоб отримати максимальну користь.

Сирий часник натщесерце

Вживання сирого часнику натщесерце може допомогти знизити рівень холестерину і зміцнити здоров'я серця.

"Аліцин, сполука, що міститься в сирому часнику, відома своїми властивостями зниження рівня холестерину і розрідження крові", – зазначила лікарка Анна Прасад.

Щоб відчути ці переваги, просто з'їжте вранці кілька зубчиків сирого часнику зі склянкою води. Алліцин розбавляється під час приготування, тому ідеальний спосіб вживання часнику - їсти його сирим і натщесерце. Таким чином, вживання сирого часнику зі склянкою води - найкращий спосіб зміцнити здоров'я серця і впоратися з діабетом, зберігши при цьому максимум поживних речовин.



Їжте сирий часник кожного дня / Фото з Medical News Today

Часниковий чай

Щоб приготувати часниковий чай, розчавіть зубчик часнику і додайте його в чашку з водою. Прокип'ятіть чай протягом кількох хвилин, а потім додайте 1-2 чайні ложки кориці. Дайте суміші настоятися кілька хвилин, перш ніж вимкнути вогонь. Тоді додайте чайну ложку меду і половину чайної ложки лимонного соку. Ця ароматна чашка часникового чаю вранці, що зміцнює імунітет, може зберегти ваше здоров'я.

Часник і мед

Розріжте зубчик часнику на три-чотири частини і покладіть їх на ложку. Додайте в ложку кілька крапель меду і залиште на кілька хвилин. Потім ретельно розжуйте часник і проковтніть його. Якщо смак занадто сильний, ви можете зробити кілька ковтків теплої води разом із ним.

Крім того, ви можете приготувати суміш, змішавши 10 нарізаних зубчиків часнику з 5 столовими ложками меду.

"Приймайте ложку цієї суміші щодня натщесерце, щоб полегшити симптоми кислотного рефлюксу і регургітації", – розповідає лікарка.



Їжте сирий часник кожного дня / Фото з Judilicious and nutritious

Смажений часник

Щоб підсмажити часник, зріжте верхівку часникової цибулини, оголивши зубчики. Збризніть цибулину оливковою олією і загорніть її в алюмінієву фольгу. Запікайте в духовці (200°C) приблизно 30-35 хвилин, або доки зубчики не стануть м'якими та золотистими.

Після охолодження видавіть смажені зубчики часнику зі шкірки і намастіть їх на хліб або змішайте з соусом. Смажений часник має численні переваги для здоров’я.

Повсякденна кулінарія

Один із найпростіших способів включити часник у свій щоденний раціон - додати його у свій звичайний прийом їжі. Часник добре поєднується з різними стравами. Дрібно наріжте або розчавіть зубчики часнику й обсмажте їх у невеликій кількості олії перед додаванням інших інгредієнтів, щоб надати своїм стравам ароматного смаку.

Пам'ятайте, що приготування часнику може знизити активність аліцину, тому, якщо ви віддаєте перевагу максимізації його користі для здоров'я, додавайте подрібнений сирий часник до приготованих страв безпосередньо перед подачею на стіл.



Їжте сирий часник кожного дня / Фото з Love and Lemons

Часникова олія

Настояну на часнику олію можна використовувати в кулінарії, як заправку для салатів або як ароматну олію для смажених овочів чи хліба. Щоб приготувати часникову олію, очистіть і розчавіть кілька зубчиків часнику, потім змішайте їх у каструлі зі склянкою рослинної олії (оливкова чи олія авокадо).

Нагрівайте суміш на повільному вогні близько 10 хвилин, стежачи за тим, щоб часник не підгорів. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Процідіть олію, щоб видалити шматочки часнику, і перелийте її в чисту герметичну пляшку. Зберігайте часникову олію в холодильнику до двох тижнів і використовуйте її як смачну й ароматну добавку до страв.