Більшість людей, які люблять кавуни, навіть не підозрюють, що можуть оздоровитися за допомогою цієї ягоди. Кавун може захистити вас від діабету, раку та навіть сонячних опіків.

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Чим корисний кавун

Ви могли й не підозрювати, проте червоний колір кавуна походить від лікопену – надзвичайно корисного антиоксиданту, який може допомогти знизити ризик раку та діабету. Кавун серед ягод, овочів та фруктів містить найбільше цієї сполуки.

Для того, щоб отримати максимальну кількість антиоксиданту, обирайте червоні, а не жовті чи помаранчеві кавуни. Також вчені виявили, що кавуни без кісточок містять набагато більше лікопену.

Якщо ж ви страждаєте від проблем з серцем, спробуйте з'їсти кілька скибок кавуна. Ця неймовірна ягода може знизити артеріальний тиск та допомогти рухати кров завдяки амінокислоті цитрулін. Дослідження показали, що щоденне вживання кавуна може суттєво знизити ризики серцевих нападів.

Влітку особливо важливо захистити себе від сонця. І кавун може допомогти й з цим – лікопен у ягоді знижує ймовірність отримання сонячних опіків. Проте ця користь ще не повністю доведена, тому не забувайте про використання протисонцевого крему.



Кавун може захистити від серцевих нападів / Фото Pexels​

Варто їсти більше кавуна й тим людям, які мають проблеми з суглобами – цей продукт навіть зменшує ймовірність захворіти на ревматоїдний артрит. Окрім того, тільки одна скибка кавуна містить 9 – 11% денної норми вітаміну А, який допоможе підтримати зір.

Містить продукт і інші вітаміни, необхідні для здоров'я – В6 та С. Ці два вітаміни допомагають вашій шкірі залишатися м'якою, гладкою та еластичною. Експерти переконані, що з кавуна можна зробити чудові маски для обличчя, які покращать стан лиця.

Для цього одну ложку кавунового соку потрібно змішати з такою ж кількістю грецького йогурту. Цю суміш розподіліть по обличчю й залиште на 10 хвилин. Маску потім потрібно ретельно змити й висушити.

Ця ягода може виконати ще одну надзвичайно корисну функцію – зволожити ваш організм. Соковитий кавун складається з води на 92%.