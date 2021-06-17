Користь черешні: 6 важливих пунктів від дієтолога

Черешня – це не лише смачно, а й джерело вітамінів. 21 ягода забезпечує 12% денної норми клітковини і фітонутрієнтів, а також калію і вітаміну С.

Про це розповіла американський дієтолог Майя Феллер, назвавши шість корисних властивостей черешні.

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Шкіра

Черешня – це велике джерело вітаміну С і поліфенолів, які необхідні для підтримки здоров'я шкіри.

Знімає запалення і біль

У черешні є антоціани, які можуть нейтралізувати ферменти, що викликають запалення тканин, подібно ібупрофену.

Сон

Черешня – це натуральний ароматне джерело мелатоніну, який покращує якість сну. Вживання черешні приблизно за годину до сну може допомогти стабілізувати та відрегулювати режим сну.

Велике джерело клітковини

У ягоді є велике джерело клітковини. Як відомо, достатня кількість клітковини пов'язана зі зменшенням коливань глюкози в крові та зниженням ризику розвитку серцево-судинних захворювань.



Черешня – це джерело клітковини \ Photo by Gala Iv on Unsplash

Діабет

Людям з підвищеним рівнем цукру постійно треба його понижувати. А черешня має нижчий глікемічний індекс, ніж інші фрукти. Також ягоди рекомендують їсти, бо вони покращують вироблення інсуліну та підтримують оптимальний рівень глюкози. Рекомендована доза – 100 – 150 грамів за прийом.

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Кишківник

Ягода може полегшити стан при запорах і захворюваннях кишківника. Вона є хорошим джерелом клітковини, сприяє поширенню корисних бактерій в кишківнику і очищає організм від токсинів. Багатий клітковиною режим харчування підтримує здоров'я кишківнику і допомагає нормалізувати травлення. Але тим, у кого порушена прохідність в кишківнику, вживати черешню можна.