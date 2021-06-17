Польза черешни: 6 важных пунктов от диетолога

Черешня – это не только вкусно, но и источник витаминов. 21 ягода обеспечивает 12% дневной нормы клетчатки и фитонутриентов, а также калия и витамина С.

Об этом рассказала американский диетолог Майя Феллер, назвав шесть полезных свойств черешни.

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Кожа

Черешня – это большой источник витамина С и полифенолов, которые необходимы для поддержания здоровья кожи.

Снимает воспаление и боль

В черешни является антоцианы, которые могут нейтрализовать ферменты, вызывающие воспаление тканей, подобно ибупрофена.

Сон

Черешня – это натуральный ароматный источник мелатонина, который улучшает качество сна. Употребление черешни примерно за час до сна может помочь стабилизировать и отрегулировать режим сна.

Большой источник клетчатки

Ягода – большой источник клетчатки. Как известно, достаточное количество клетчатки связана с уменьшением колебаний глюкозы в крови и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Черешня – это источник клетчатки \ Photo by Gala Iv on Unsplash

Диабет

Людям с повышенным уровнем сахара постоянно надо его снижать. А черешня имеет более низкий гликемический индекс, чем другие фрукты. Также ягоды рекомендуют есть, потому что они улучшают выработку инсулина и поддерживают оптимальный уровень глюкозы. Рекомендуемая доза – 100 – 150 граммов за один прием.

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Кишечник

Ягода может облегчить состояние при запорах и заболеваниях кишечника. Она является хорошим источником клетчатки, способствует распространению полезных бактерий в кишечнике и очищает организм от токсинов.

Богатый клетчаткой режим питания поддерживает здоровье кишечника и помогает нормализовать пищеварение. Но тем, у кого нарушена проходимость в кишечнике, употреблять черешню можно.