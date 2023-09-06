Дієтологиня розповіла про користь кавуна: ось чому його треба їсти

Саме наприкінці літа та на початку осені кавуни стають справжньою сезонною ягодою, яку неможливо обійти стороною ні дітям, ні дорослих. І що не менш важливо, в цей період кавуни є найсмачнішими та найкориснішими.

Про переваги та користь кавуна розповіла у своєму інстаграм-блозі дієтологиня Світлана Фус.

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Вона зазначає, що соковитий і солодкий кавун чудовий сам по собі, але у поєднанні з іншими інгредієнтами здатен розкритися зовсім по-іншому. До того ж плід кавуна містить 92% води, а отже вживання його насичує організм вологою та корисними вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Яка користь кавуна

"Своїм позитивним червоним кольором кавун завдячує антиоксиданту лікопіну, який знижує ризик розвитку раку та діабету. Якщо для вас це важливий момент, обирайте кавун насиченого червоного кольору та з мінімальною кількістю кісточок. І чим стигліший, тим краще", – зазначила Світлана Фус.

Кавун нормалізує роботу серцево-судинної системи, адже у його складі є магній, калій, вітаміни А, В6, С та амінокислота цитрулін, яка здатна знизити артеріальний тиск. Вітамін С зміцнює імунну систему та допомагає організму засвоювати залізо, тоді як вітамін А має вирішальне значення для здоров’я шкіри та очей.

Що цікаво, дієтологиня каже, що якщо ви з’їсте кавун та посиплете його сіллю, то отримаєте не тільки нові гастрономічні враження, а ще й поповните запас втрачених електролітів після тренування.

Кавун – корисний харчовий продукт. Його можна поєднувати з іншими продуктами без шкоди для здоров’я, наприклад, з м’ясом чи сиром. Лише слідкуйте за кількістю вжитого. Кавун багатий фруктозою, яка переробляється у кишківнику утворенням газів. Тому, якщо кавуна переїсти, це призведе до неприємних відчуттів у шлунково-кишковому тракті,

– додала Світлана Фус.

Скільки за день можна з’їсти кавуна

Дієтологиня зазначила, що немає точної норми вживання кавуна на день, оскільки треба оцінювати харчування з точки зору всього раціону. Втім загальна рекомендація дієтологині – не більше ніж 300 грамів фруктів у день. І тільки вам вирішувати, яка доля з цього припаде саме на кавун.

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"Дуже обережними із кількістю спожитого треба бути людям, які мають інсулінорезистентність, цукровий діабет та надлишкову вагу", – зазначила Світлана Фус.

Окрім того, дієтологиня вирішила розвіяти міф щодо нітратів у кавунах. За її словами, наш організм утворює нітрати, які потрібні для його нормального функціонування. Більшу загрозу становлять нітрати, які перетворюються в організмі на нітрити. Щоб це сталося, людині потрібно з’їсти дійсно велику кількість кавуна.