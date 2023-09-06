Диетологиня рассказала о пользе арбуза: вот почему его нужно есть

Именно в конце лета и начале осени арбузы становятся настоящей сезонной ягодой, которую невозможно обойти стороной ни детям, ни взрослым. И что не менее важно, в этот период арбузы самые вкусные и полезные.

О преимуществах и пользе арбуза рассказала в своем инстаграмм-блоге диетологиня Светлана Фус.

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Она отмечает, что сочный и сладкий арбуз прекрасен сам по себе, но в сочетании с другими ингредиентами способен раскрыться совсем по-другому. К тому же плод арбуза содержит 92% воды, следовательно, употребление его насыщает организм влагой и полезными витаминами, минералами и антиоксидантами.

Какая польза арбуза

"Своим положительным красным цветом арбуз обязан антиоксиданту ликопина, который снижает риск развития рака и диабета. Если для вас это важный момент, выбирайте арбуз насыщенного красного цвета и с минимальным количеством косточек. И чем спелее, тем лучше", – отметила Светлана Фус.

Арбуз нормализует работу сердечно-сосудистой системы, ведь в его составе есть магний, калий, витамины А, В6, С и аминокислота цитруллин, которая способна снизить артериальное давление. Витамин С укрепляет иммунную систему и помогает организму усваивать железо, в то время как витамин А имеет решающее значение для здоровья кожи и глаз.

Что интересно, диетологиня говорит, что если вы съедите арбуз и посыпаете его солью, то получите не только новые гастрономические впечатления, но и пополните запас потерянных электролитов после тренировки.

Арбуз – полезный пищевой продукт. Его можно сочетать с другими продуктами без ущерба для здоровья, например мясом или сыром. Только следите за количеством употребленного. Арбуз богат фруктозой, которая перерабатывается в кишечнике образованием газов. Поэтому, если арбуза переесть, это приведет к неприятным ощущениям в желудочно-кишечном тракте.

– добавила Светлана Фус.

Сколько в день можно съесть арбуза

Диетология отметила, что нет точной нормы употребления арбуза в день, поскольку следует оценивать питание с точки зрения всего рациона. Впрочем, общая рекомендация диетологии – не более 300 граммов фруктов в день. И только вам решать, какая участь по этому придется именно на арбуз.

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"Очень осторожными с количеством потребленного нужно быть людям, обладающим инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и избыточным весом", – отметила Светлана Фус.

Кроме того, диетология решила развеять миф о нитратах в арбузах. По ее словам, наш организм образует нитраты, и они нужны для его нормального функционирования. Большую угрозу представляют нитраты, которые превращаются в организме в нитриты. Чтобы это произошло, человеку нужно съесть действительно большое количество арбуза.